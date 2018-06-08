台灣國護照貼紙設計者陳致豪：批評吳音寧的都是垃圾

2018年06月08日 15:04 中時電子報 邱文秀

一名網友在PTT八卦版發文，知名的台灣國護照貼紙設計者，台中默契咖啡老闆陳致豪，剛剛在臉書發文指出，針對近日來批評台北農產總經理吳音寧一連串事情，他認為指標非常明顯，並表示，「在座只要是造謠惡鬥或是跟風瞎扯批評吳音寧的，都是垃圾」。該名網友說「我還以為是段宜康說的」。八卦網友們噓聲一片，有人說「原來台灣是一言堂啊？」

台灣國護照貼紙設計者陳致豪在臉書表示「指標很明顯了，我說在座只要是造謠惡鬥或是跟風瞎扯批評吳音寧的，都是垃圾。」一名網友在底下留言「能力不足，德不配位就快下台吧！」引發爭論，陳致豪也回「對於沒有基本論述能力，只會無限迴圈德不配位，加上自稱會觀落陰看私心但就是看不到藍營私心兩套標準的，我想這應該是就藍腦的美德了。」

網友Nanjian將陳致豪發言貼在八卦版，並說「我還以為是段宜康說的」。網友們也狂噓「看來八卦都是垃圾了」、「我不是針對你這個吱吱 我是說在座的吱吱 都是」、「闢謠組出動動」、「7.77：敢質疑黨的 都是9.25毛」、「我開始相信一直講台灣價值跟台灣國的是在殘害台灣」、「不挺吳音寧的垃圾 不投民進黨不是台灣人」、「這麼快就出大絕了」、「我還以為是斷水流大師兄說的」、「你的貼紙怎麼不貼了 垃圾」、「顏色對了 廢物都不能批評」、「太好了 年底dpp倒定了」、「有種就設計貼內頁的貼紙阿」、「從來沒推過這咖，當初可是貼紙+台灣旗覺青呢」、「靠北三小」、「垃圾如我看的懂財報 嘻嘻」、「原來台灣是一言堂啊?」、「專業貼貼紙 走到哪 貼到哪」、「覺青誤國真的可以體會了」。

(中時電子報)