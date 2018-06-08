瑞芳淨灘海漂垃圾 打造環保蝙蝠公共藝術

2018年06月08日 15:30 中時 張穎齊

瑞芳區公所今（8）日集結7個里長、環保志工、清潔隊與瑞濱及鼻頭國小生師共60人，一起在瑞芳「蝙蝠洞公園」將寶特瓶組裝成「環保蝙蝠」大型公共藝術。（張穎齊翻攝）

瑞芳區公所今（8）日集結7個里長、環保志工、清潔隊與瑞濱及鼻頭國小生師共60人，一起在瑞芳「蝙蝠洞公園」將寶特瓶組裝成「環保蝙蝠」大型公共藝術。（張穎齊翻攝）

海漂垃圾變成裝置藝術。（張穎齊翻攝）

海漂廢棄物百百款，瑞芳區公所利用淨灘活動與各里「黃金資收站」所撿拾蒐集的寶特瓶，今（8）日集結7個里長、環保志工、清潔隊與瑞濱及鼻頭國小生師共60人，一起在瑞芳「蝙蝠洞公園」將寶特瓶組裝成「環保蝙蝠」大型公共藝術，並將海岸線撿拾到的特殊「海漂垃圾」設置專區展示，為下個月14日即將舉辦「瑞芳蝙蝠季」活動暖身。

瑞芳區長陳奇正表示，公所為維持海岸線環境清潔，經常辦理淨灘活動，因東北季風與夏季季風吹拂導致海岸線再度佈滿海漂垃圾，最常發現的大多數是萬年不腐，包括寶特瓶、廢棄漁網、塑膠製品、浮球、大型保麗龍等不易分解的塑料垃圾，其中保特瓶數量最多來自國內，還有飄洋過海來自對岸大陸與日本地區的，必須從源頭把關，不亂丟垃圾，才能徹底解決問題。

海濱里長鄧麗華表示，看到海岸這麼多垃圾讓人怵目驚心，也深深覺得塑膠實在使用太氾濫，用完即丟雖然便利，卻成為難以處理的垃圾，塑膠減量應該從生活中做起，民眾還是要發揮公德心，才能保護海洋資源。

陳奇正也呼籲，漁民海上作業時切勿將廢棄物丟進海裡，漁船在使用網具捕撈時，部分網具因拉扯斷裂，隨海流、潮汐等漂流至礁岩區形成礁區覆網，礁岩附近生物被破碎網具纏繞難以掙脫，掠食者靠近後亦容易被網具鉤纏無法脫身，廢棄漁網對生態的破壞如此周而復始且無聲無形的進行，嚴重影響海洋環境，大家應該一起從源頭杜絕海洋垃圾。

(中時 )