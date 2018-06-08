國中會考寄成績單 34.6分可上建北

2018年06月08日 15:31 中時 張潼

國中教育會考8日寄發成績單，專家預估，採用108方案的基北區，考生若「多元學習表現積分」、「志願序積分」各拿到滿分36分，「會考積分」再拿34.6分，就有望進入第一志願建國中學、北一女中。另因少子化、高分群人數減少，今年各校錄取分數也會比去年微幅下降。

景文高中國中部主任卓意翔指出，公立學校減招速度小於少子化速度，且今年除了數學科拿A的人數有增加，其餘各科高分群都減少，因此，錄取分數會比去年微幅下降。

他分析，基北區考生如果拿到34.6分，可上第一志願建中、北一女；台師大附中33.6分，中山女中與成功高中31.6分，松山高中、市立大同高中及政大附中落點則在測驗題30分左右。整體來說，前5志願需要測驗題拿到30分，錄取機會比較大。

另外，大直、中崙、麗山以及新北市板橋高中錄取門檻約需測驗題28分；景美、內湖、成淵高中約需測驗題24至28分，地理位置比較偏僻的陽明、永春、萬芳、百齡高中則是18至22分。卓意翔說，台北市公立高中錄取門檻18分，新北交通便利的學校大概15分；北市公立高職門檻13分，但大安高工需要20分，熱門科系如電機科更要25分以上。

卓意翔表示，基北區學生人數比去年減少3000人，連同五專大概會有2萬個缺額，但衝擊較大的還是私校與偏鄉公立學校，許多偏遠學校即便是公立，大概也是有報有上。待6月21日公布考生序位區間之後，學生可以進一步查詢自己的排名位置，再對照各校招生名額，即可有比較明確的落點；例如建中今年招生名額916人，如果屆時序位在900名以內，等於穩上。

(中時 )