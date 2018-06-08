電競王子參一咖 崇右影視系畢展「情菲得影」初試啼聲

崇右影藝科大影視傳播系9日將舉辦畢業影展「情菲得影」，5部短片展現學子專業。（崇右影藝科大提供）

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電競王子徐斌玹初試啼聲，參與拍攝崇右影藝科大影視傳播系畢業影展「獵魂箱」一片。（樂霖娛樂提供）

崇右影藝科技大學影視傳播系第一屆畢業影展「情菲得影」將於明（9）日於台北真善美戲院10時開幕，展現學子編導演的精彩成果，台灣電競王子徐斌玹，擁有眾多粉絲，也跨刀從影拍攝「獵魂箱」，秀精彩演技。

崇右影藝科技大學影視系首屆科大畢業生，9日將舉行畢業成果發表會，成立8年以來，每年畢業生集4年所學發揮專長，今年以情、菲林(Flim)為主題構想，舉辦「情菲得影」影展，現場將以轉動影片放映機開啟影展揭幕，分別放映五部短片「神秘侵情」、「束縛」、「倦屬」、「諾曼斯金難民營」、「獵魂箱」，為畢業季尾聲揮灑出精彩篇章。

崇右科大影視系本屆畢業影展「情菲得影」，由系主任狄瑞泰、金馬獎導演李祐寧指導學子，拍攝了五部短片「神秘侵情」、「束縛」、「倦屬」、「諾曼斯金難民營」、「獵魂箱」，而「諾曼斯金難民營」一片，則以二次大戰後美國興起嬉皮文化構想，為一諷刺現代人們封閉自我拒與外界連結現象之作品。

值得一提的是，「獵魂箱」一片為學生影展中較少見的恐怖、懸疑類型，從朋友間探尋傳說的過程探討陷入生此關頭時人性的脆弱與剛強，獵魂箱除邀請有小李毓芬之稱的Emma蔡瀞瑢主演外，也找來電競王子徐斌玹合作。

校方表示，人氣很夯的徐斌玹，15歲即成為台灣年紀最小的職業電競選手，在台灣擁有「第一電競美男」封號，擁有眾多粉絲，比賽成績優異，這是他演藝圈初試啼聲的首部短片作品，與蔡瀞瑢飾演兄妹秀演技，為畢業展短片增添星光。

(中時 )

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