龍洞海底清潔總動員　籲成立海洋環教中心

2018年06月08日 15:31 中時 張穎齊

東北角風管處發起海底清潔總動員，在龍洞灣淨海，宣導愛護海洋的重要性。（張穎齊攝）

東北角風管處發起海底清潔總動員，在龍洞灣淨海，宣導愛護海洋的重要性。（張穎齊攝）

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸管理處，響應世界海洋日，今（8）日分別於「龍洞灣海洋公園」與「龍洞四季灣」兩地，發起「海底清潔總動員」活動，除了將擔任東北角風景區代言人的「福氣龍」重新打造亮相外，還特別進行淨海，為海洋盡一份心力，並呼籲成立海洋環境教育中心，共同打造豐富生態價值。

淨海護漁活動，獲得轄區龍洞灣海洋公園與龍洞四季灣業者、貢寮和美國小師生、以及一群潛水客們共40、50人熱烈支持，行前先上了海洋安全教育課程，隨後進行岸潛淨海作業，清除海漂及海底垃圾，包含有流刺網、漂流木、保麗龍、寶特瓶、塑膠袋、飲料盒等等，打撈起的垃圾零瑯滿目、令人傻眼。

眾人同時在海底做人工魚礁，為魚的家周遭環境打掃，建立牠們與遊客互動友善空間，大夥並舉起「重視海洋教育」、「愛護生態環境」、「不要隨意捕撈」標示，希望藉由活動喚起保育意識，盡心維護海洋自然面貌。

東北角風管處副處長陳煜川表示，為追求永續生態環境，每年春、秋兩季會辦理大型淨灘，也不定期舉行獨木舟淨岸、潛水淨海等活動，未來將擴大規畫與業者、學校、社區攜手合作，成立大自然式「海洋環境教育中心」，除了宣導民眾當個不「塑」之客意識，更要加強水域遊憩正確安全觀念，讓東北角成為暨環保又安全最佳之地。

風管處為了行銷2018東北角海灣旅遊年，特別將擔任管理處已有10年代言人的「福氣龍」重新打造，並在活動中一併亮相，超萌的表情、比以往更俏皮肢體，讓現場遊客直呼真是有夠福態的。

此外，海灣旅遊年將於6月23日在烏石港區舉行啟航儀式，活動期間安排浮潛、獨木舟、風帆、牽罟等各項體驗優惠，還有東北角之友粉絲頁tag好友抽好禮、A好康等多項活動，詳情上官網www.2018yobt.com或02-24991210查詢。

(中時 )