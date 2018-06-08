龍洞海底清潔總動員　籲成立海洋環教中心

東北角風管處發起海底清潔總動員，在龍洞灣淨海，宣導愛護海洋的重要性。（張穎齊攝）

友善列印
中時
東北角風管處發起海底清潔總動員，在龍洞灣淨海，宣導愛護海洋的重要性。（張穎齊攝）
東北角風管處發起海底清潔總動員，在龍洞灣淨海，宣導愛護海洋的重要性。（張穎齊攝）

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸管理處，響應世界海洋日，今（8）日分別於「龍洞灣海洋公園」與「龍洞四季灣」兩地，發起「海底清潔總動員」活動，除了將擔任東北角風景區代言人的「福氣龍」重新打造亮相外，還特別進行淨海，為海洋盡一份心力，並呼籲成立海洋環境教育中心，共同打造豐富生態價值。

淨海護漁活動，獲得轄區龍洞灣海洋公園與龍洞四季灣業者、貢寮和美國小師生、以及一群潛水客們共40、50人熱烈支持，行前先上了海洋安全教育課程，隨後進行岸潛淨海作業，清除海漂及海底垃圾，包含有流刺網、漂流木、保麗龍、寶特瓶、塑膠袋、飲料盒等等，打撈起的垃圾零瑯滿目、令人傻眼。

眾人同時在海底做人工魚礁，為魚的家周遭環境打掃，建立牠們與遊客互動友善空間，大夥並舉起「重視海洋教育」、「愛護生態環境」、「不要隨意捕撈」標示，希望藉由活動喚起保育意識，盡心維護海洋自然面貌。

東北角風管處副處長陳煜川表示，為追求永續生態環境，每年春、秋兩季會辦理大型淨灘，也不定期舉行獨木舟淨岸、潛水淨海等活動，未來將擴大規畫與業者、學校、社區攜手合作，成立大自然式「海洋環境教育中心」，除了宣導民眾當個不「塑」之客意識，更要加強水域遊憩正確安全觀念，讓東北角成為暨環保又安全最佳之地。

風管處為了行銷2018東北角海灣旅遊年，特別將擔任管理處已有10年代言人的「福氣龍」重新打造，並在活動中一併亮相，超萌的表情、比以往更俏皮肢體，讓現場遊客直呼真是有夠福態的。

此外，海灣旅遊年將於6月23日在烏石港區舉行啟航儀式，活動期間安排浮潛、獨木舟、風帆、牽罟等各項體驗優惠，還有東北角之友粉絲頁tag好友抽好禮、A好康等多項活動，詳情上官網www.2018yobt.com或02-24991210查詢。

(中時 )

電競王子參一咖 崇右影視系畢展… 端午關懷社會學生包愛心粽贈獨老

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。