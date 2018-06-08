加入人工智慧 美軍擬升級「阿公級」U2偵察機

2018年06月08日 15:37 中時電子報 李靖棠

據華爾街日報（WSJ）報導，在衛星問世以前，曾經翱翔朝鮮半島（Korean Peninsula）、敘利亞、俄羅斯和中國大陸上空，為美國和盟邦獲取珍貴情資的U2高空偵察機（Lockheed U-2）。在服役60年後的今日，美國空軍仍不打算將其退役，計畫引入人工智慧（AI）技術，結合電腦科技的能力，讓這架「阿公級」的高空偵察機，持續翱翔在接近大氣層邊緣，俯瞰著各種軍機小老弟的身影。

美國空軍（U.S. Air Force）與加州史丹佛大學（Stanford University）合作，擬引入人工智慧，讓電腦協助U2偵察機，在高空執行任務的同時，還能快速地辨識所拍攝的影像，讓飛行員能夠減少搜尋目標的時間，更精確地鎖定目標且安全完成任務，降低滯留敵境領空的危險。史丹佛大學團隊表示，若能成功發展，將能讓飛行員騰出更多時間去考量氣候、地面和機身的狀況，對於必須身穿壓力衣的他們而言，無疑是件再好不過的消息。

美軍現役的U-2高空偵察機，暱稱為「Dragon Lady」。（圖/美國空軍）

冷戰（Cold War）期間最富盛名的偵察機U2，不僅美軍使用，對於在台灣的我們而言，U-2因「黑貓中隊」而聞名，卻也為此付出我方多位優先飛行員的性命。去年初病逝的華錫鈞上將，當年曾在美受訓駕駛U-2，因為機身故障迫降柯爾特斯鎮（Cortez），穿著全套壓力衣走出機艙的他，意外成為該鎮長年「外星人傳說」的來源。

由於飛行高度達2萬公尺，迫使U-2偵察機飛行員必須穿著全套壓力衣，才能抵禦低溫、低壓和空氣稀薄。（圖/美國國防部）

被艾森豪總統（Dwight D. Eisenhower）選中、於1954年誕生的U-2偵察機，機身是以F-104星式戰鬥機（F-104 Starfighter）為藍本，配上一對類似滑翔機的超修長機翼，此一滑翔機特性，卻成為飛行員們最大的挑戰。為了保持70,000英尺的飛行高度，U-2A和U-2C必須以最高速度飛行，經常因為失速或飛行問題，造成後來的任務中，U-2被敵軍偵測或機身解體的問題；即便安全返航，由於機身與機翼特性，降落也成為駕駛技術的一大挑戰。

美軍U-2高空偵察機曾嘗試降落於美軍美利堅號航母。（圖/美國海軍）

從1956年投入服役起，U-2初期用在對蘇聯領空偵查，曾長驅直入到基輔、莫斯科等地，最早期蘇聯還不相信，能有飛上兩萬公尺高空的飛機。直到1959年底，蘇聯防空軍裝備S-75新型防空導彈後，美軍即在隔年吃了大虧，一架深入至葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）附近的U-2被SA-2防空飛彈擊落，飛行員弗朗西斯·鮑爾斯（Francis Gary Powers）成功跳傘逃生後被俘，由於機體、相機與底片都仍保持完整，也讓美國長年隱瞞的偵察計畫徹底破功。

多架停靠在跑道的現役U2高空偵察機。（圖/美國空軍）

美國於1962年由中情局出面，與遷台的中華民國政府合作，推出「快刀計畫」，成立別名為「黑貓」的空軍第35中隊。直到1974年計畫裁撤為止，我國空軍共派出28名飛行員、駕駛U-2偵察機深入大陸進行220次偵察任務，雖成功拍到大陸一二次核試爆、並遍及三十多省份的影像，但卻也因此付出折損12架U2偵查機和10位飛行員的慘痛代價，包含陳懷生、李南屏等人，葉常棣與張立義等人被擊落俘虜多年。

穿著壓力衣從U-2駕駛艙走出的飛行員。（圖/美國空軍）

U-2偵察機屬於單座飛機，機翼寬度達30公尺長，最高時速能達到821公里，最大航程則可飛行5,633 公里，因為重量限制，機身上並無掛載武器。雖然服役已達60年，但考量全球鷹無人機（Global Hawk）技術上仍未能全面取代她，美國政府決定撥款延長U-2偵察機服役年限。目前除部份機型屬於航太總署（NASA）使用外，還有一部份的機隊駐紮於南韓烏山空軍基地，用於監控北韓的一舉一動。

(中時電子報)