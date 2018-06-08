員林市農會純蜂蜜 品質管控比參賽更嚴格

2018年06月08日 15:42 中時 謝瓊雲

員林市農會每年販售的純蜂蜜，每年向蜂農採購，全數須送SGS檢驗合格，品質絕對頂級又安心。(謝瓊雲攝)

員林市農會純蜂蜜今年新鮮上市了！中部龍眼花期雨水少，產量比前幾年多了兩、三成，農會大手筆採購2600個蜂箱的純蜂蜜，經過SGS檢驗合格後，正是裝瓶上市販售，不再限量、價格也比往年更親民。

總幹事黃豐盛指出，去年受到氣候影響，春季大雨打落花蕊，導致蜜源不足，加上部分農民用藥問題影響蜜蜂生存，蜂蜜產量嚴重不足，是近50年來最低，農會在品質要求前提下，只能限量發售1200瓶，不少主顧向隅抱怨。

員林農會輔導的養蜂班有11名班員，45歲以下青年蜂農約佔8成，今年產季風調雨順，龍眼蜜豐收，產量回復水準，除了蜂蜜，還有蜂王乳、花粉、蜂膠和蜂籽粉等等；41歲張宜隆已有近16年養蜂經驗，長年與農會合作的他笑說農會的要求多又細，「非常龜毛、比評鑑參賽規則還嚴格！」若送出的產品被檢出有藥物殘留，不僅全數退還，還須負擔檢驗費與為約罰款。

黃豐盛強調，農會採購的純蜜需全數封存送經SGS檢驗合格，確認未檢出農藥殘留、抗生素等，才能販售，是全縣品質管控標準最為嚴謹的農產品，頂級純蜂蜜每年都廣受好評。

推廣部主任曹理貴說，今年純蜜量多、售價更為親民，除了900公克大瓶裝售價700元，300公克2入裝550元，還有新包裝700公克每瓶600元，可至農會門市購物中心選購或電洽04-8358176轉242，可宅配。

(中時 )