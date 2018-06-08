北榮引進「次世代微創微波肝腫瘤滅除術」 肝腫瘤治療新選擇

2018年06月08日 15:43 中時 魏怡嘉

目前臨床上對於不適宜進行手術切除、單顆5公分以下，或是最多3顆3公分以下的肝惡性腫瘤，多採用熱射頻消融治療，但由於肝臟血流豐富，容易帶走熱能，腫瘤燒灼部位的溫度拉不起來，影響治療效果，另腫瘤愈大、顆粒愈多，熱射頻燒灼的時間就愈久，病人容易感到燒灼不適。北榮引進「次世代微創微波肝腫瘤滅除術」新療法，可以克服這些缺點，目前已為二位病患以此進行治療，病人沒有任何明顯的疼痛及過熱等不適感，整個治療過程約5～10分鐘就完成。

北榮胃腸肝膽主任黃怡翔教授表示，肝臟內的惡性腫瘤依不同情況，可用手術切除、熱射頻，或是血管栓塞等治療。臨床上針對不適宜進行手術切除，單顆5公分以下，或是最多3顆3公分以下腫瘤，多採用熱射頻消融治療，也就是利用超音波導引將射頻針置入肝臟進行腫瘤燒灼，稱為熱射頻，效果和外科手術切除相當。

但以熱射頻治療有其缺點，黃怡翔指出，肝臟血流豐富、血管密佈，如果腫瘤鄰近較大血管，在燒灼時，血管內的血液會帶走熱能，腫瘤燒灼部位的溫度拉不起來，會影響到熱能消融腫瘤的效果。另腫瘤愈大、腫瘤顆粒愈多，熱射頻燒灼的時間就愈久，通常3公分的腫瘤，要耗費12分鐘燒灼，5公分的腫瘤則花費16～20分鐘，才能趕盡殺絕癌細胞，若是以局部麻醉，病人容易感到太熱及疼痛等不適。

北榮引進「次世代微創微波肝腫瘤滅除術」新療法，黃怡翔表示，其就跟我們的微波爐一樣，利用微波可把腫瘤消融為煮熟、壞死的腫塊。由於微波是只要有液體，就可以達到加熱的效果，即便腫瘤附近有大血管血流經過，也不用擔心溫度太低，腫瘤會消融不完全。另微波在短時間內就可以很快提高腫瘤燒灼的溫度，手術時間愈短，病人不舒服的感覺就愈少，恢復也愈快。

醫療團隊目前已為分別是罹患十二指腸腺癌轉移到肝臟的57歲女性病人，及68歲罹患胰膽管癌轉移到肝臟的女性病人，以次世代微創微波進行治療，治療效果良好，術後病患臥床休息4小時，就可以下床活動，隔天就可以出院了。基本上，只要沒有明顯腹水，在腹部超音波的影像上可以看到明顯的腫瘤，就可以考慮微創手術，但目前沒有健保給付。

(中時 )