竹市到宅沐浴車再啟動 擴大服務嘉惠失能者

新竹市政府8日舉行「幸福浴見你─到宅沐浴車」宣傳記者會，即日起再擴大服務對象。（陳育賢攝）

友善列印
中時

開辦2年多的新竹市到宅沐浴車，至今服務逾300人次失能者，服務送到家的貼心照護獲得肯定，市府為擴大服務對象特別再編列預算，除開放100名原本無法使用到宅沐浴車的對象外，也讓特定個案每年能有4次比照長照一般戶的補助優惠，嘉惠失能者。

市府表示，新竹市「到宅沐浴車」2年多來到宅為失能者提供專人洗澡服務，但過去並不包括有聘僱外籍家庭看護工及領有政府照顧津貼的長者。

為使竹市失能的長者或身心障礙者能夠體驗並能踴躍使用到宅沐浴服務，市府特別專案編列預算85萬元，開放100名首次使用到宅沐浴車服務的民眾（含聘僱外籍家庭看護工及領有政府提供之特別照顧津貼家庭）免費體驗。

同時更擴大補助「聘僱外籍家庭看護工及領有政府提供之特別照顧津貼」的民眾，1年有4次比照長照一般戶補助的每次1260元優惠，讓照顧者得以減輕照顧壓力，也能讓失能者獲得更好的照顧服務。

市長林智堅表示，許多失能長輩受限於移位困難，家屬體力技巧或衛浴設備的不足，導致洗澡對於照顧失能者的家庭是項艱鉅的任務，包括人力、設備、空間或經濟等問題，最後只能擦澡方式進行身體清潔，希望透過此次的擴大服務，造福更多失能者與行動不便者。

衛生局代理局長楊清湄指出，到宅沐浴車是設有組合式浴缸的專用車輛，空間約1坪半，由護理師、照顧服務員及操作員組成專業團隊隨車服務，每天可服務對象3人，時間每次均1小時，沐浴前會為長者進行專業評估，確認是否適宜使用沐浴服務。

(中時 )

北榮引進「次世代微創微波肝腫瘤… 血型決定飲食 醫師：A型多蔬素 O…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。