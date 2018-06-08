竹市到宅沐浴車再啟動 擴大服務嘉惠失能者

2018年06月08日 15:54 中時 陳育賢

開辦2年多的新竹市到宅沐浴車，至今服務逾300人次失能者，服務送到家的貼心照護獲得肯定，市府為擴大服務對象特別再編列預算，除開放100名原本無法使用到宅沐浴車的對象外，也讓特定個案每年能有4次比照長照一般戶的補助優惠，嘉惠失能者。

市府表示，新竹市「到宅沐浴車」2年多來到宅為失能者提供專人洗澡服務，但過去並不包括有聘僱外籍家庭看護工及領有政府照顧津貼的長者。

為使竹市失能的長者或身心障礙者能夠體驗並能踴躍使用到宅沐浴服務，市府特別專案編列預算85萬元，開放100名首次使用到宅沐浴車服務的民眾（含聘僱外籍家庭看護工及領有政府提供之特別照顧津貼家庭）免費體驗。

同時更擴大補助「聘僱外籍家庭看護工及領有政府提供之特別照顧津貼」的民眾，1年有4次比照長照一般戶補助的每次1260元優惠，讓照顧者得以減輕照顧壓力，也能讓失能者獲得更好的照顧服務。

市長林智堅表示，許多失能長輩受限於移位困難，家屬體力技巧或衛浴設備的不足，導致洗澡對於照顧失能者的家庭是項艱鉅的任務，包括人力、設備、空間或經濟等問題，最後只能擦澡方式進行身體清潔，希望透過此次的擴大服務，造福更多失能者與行動不便者。

衛生局代理局長楊清湄指出，到宅沐浴車是設有組合式浴缸的專用車輛，空間約1坪半，由護理師、照顧服務員及操作員組成專業團隊隨車服務，每天可服務對象3人，時間每次均1小時，沐浴前會為長者進行專業評估，確認是否適宜使用沐浴服務。

(中時 )