血型決定飲食 醫師：A型多蔬素 O型別吃小麥

美國醫師彼得．戴德蒙指出，A血型的人吃蔬食最好。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

血型不僅可用來論斷性格，其實也能決定你該怎麼吃！美國醫師發現，不同血型對體質和偏好食物也有影響。依據人類演進史和臨床經驗，美國醫師彼得．戴德蒙整理一套與血型最合的飲食方法，何者該吃何者該忌，就可避開惱人的疾病糾纏。

血液、食物和疾病間到底有何關係？美國醫師彼得．戴德蒙（Dr. Peter J. DAdamo）二十年來竭盡心力研究發現，血型反映出人體內在的化學作用，是解開疾病、壽命、身材與情緒之謎的鑰匙。血液決定你對某些疾病的易感染性、你該吃的食物，以及避免大多數惱人健康問題。

A型的人：

對消化器官較弱的A型來說，富含肉類和乳製品的飲食不是好選擇，這些食物會造成鼻竇和呼吸道黏膜過度分泌。建議多吃蔬食，用植物油來促進消化，並補充大豆和豆製品增強免疫。

B型的人：

B型擁有強大免疫系統，較可抗衡諸多癌症和心血管疾病的威脅。飲食可以最多樣選擇，基本上可以無所不吃，不但能吃肉，也是唯一適合乳製品的血型。不過，雞肉、花生、芝麻、小麥等有礙新陳代謝且消化的食品，還是要格外注意。

O型的人：

O型的消化器官較強，對肉容易消化，可多吃高蛋白質食物，像是蛋、魚肉、瘦肉、綠色蔬菜和動物肝臟等。醫師建議，別吃小麥或其他大部分的穀類，以少碳水化合物為原則。

AB型的人：

同時擁有A型和B型的優缺點，免疫系統最無防備。飲食宜避開不利A型和B型的食物，可少量攝取肉類蛋白質，魚貝類蛋白質和雞蛋。另外，豆腐、海產和綠色蔬菜促進新陳代謝，對AB型也是理想的食物。

(中時電子報)

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