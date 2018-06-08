青年海外搭橋授旗 蔡總統盼明年增加非洲行程

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中時

僑委會「台灣青年海外搭僑」邁入第二年，今年活動擴增到200名青年參與，前往歐洲、北美、紐澳、日本、東協25座大城市，進行為期7天的參訪見習，拜訪僑團組織及當地政府單位，參與僑社活動並住宿寄宿家庭，加強與僑胞聯繫，僑委會並於今天舉辦授旗儀式。

總統蔡英文致詞表示，年輕學員真的很像熱情的易燃物，一下就可以點燃你們的熱情，我覺得很不錯，「如果熱情可以這樣被點燃的，多用你們的熱情，讓台灣變成出口熱情的國家。」

蔡英文話鋒一轉表示，我看到你們要去的地方，其實都不是很新鮮的地方，「有沒有人要到非洲去？明年是不是可以增加非洲？」蔡英文說，這次去了非洲，也是第一次到非洲，真的很漂亮，那裡真的是好地方，但要注意不要被獅子老虎咬一口。

蔡英文又說，不管怎樣，有機會去國外住一段時間去體驗不一樣的文化，這對年輕人來說是很好的經驗。出國之後各位就是青年外交代表，請各位同學透過臉書、ＩＧ把海外僑界的訊息、僑民們的故事分享給在台灣的親友。不論是正面的故事還是政府推動僑務工作需要改善的地方都要提出來，只要標註僑委會的標籤，我也可以看得到。

蔡英文鼓勵青年學員大家多結交朋友，多介紹台灣的歷史文化，分享台灣的觀點，這些都是為台灣發聲的經驗，結交到朋友都是一輩子的養分。

蔡英文總結指出，最近台灣在外交空間上確實遭到中國的打壓與挑戰，但我們不會因此灰心喪志，也不會屈服不合理的要求。我從各位的眼神裡看到熱情，也有一定程度的勇氣，祝福各位旅程順利，擁有一個收穫滿滿的夏天。

(中時 )

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