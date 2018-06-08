引用阿公做首飾經驗林盈衫作文列範本

曉明女中林盈衫在會考時發燒應試，仍寫出6級分作文，還被遴選為範本。(林欣儀攝)

友善列印
中時

107年國中教育會考成績出爐，就讀曉明女中的林盈衫以阿公製作手工首飾的精雕細琢、獨一無二為例，對照出題目「我們這個世代」的快速時尚文化，不但拿到滿分6級分，更被試務中心遴選為全國作文範本。

平時酷愛閱讀、每周至少寫1至2篇作文的林盈衫會考前感冒，在發燒情況下考完試的她拿起自己的作文，林盈衫說，拿到題目後會先思考2分鐘，把需要的元素列出來，以會考題目來說，就直接想到首飾、阿公、快速時尚、戀愛等，有寫到的勾起來，若寫到一半不知要寫什麼，還能回來參考。

林盈衫看書沒有特別選擇，從科學、新詩到翻譯小說，她說，每周都到圖書館借閱5本書，有時挑選喜愛的章節閱讀，有時看到儒家經典詞句並理解後，還會以詼諧版的創作繪成搞笑圖畫並與同學分享，帶動大家去讀該篇論語，自己不愛被佳句，「感覺像網購，與人撞衫一樣」，但看過的新詩、電影台詞都會記下，寫作時可引用。

因為喜愛寫作文，林盈衫每周都會自己寫作並給老師修改，她說，寫作文的感覺很開心，可以抒發自己的想法，平常也很喜歡聽別人的故事、家庭背景，需要時引用到作文中，喜愛追星的、聽歌，會將歌星的故事或歌曲文字融入作文，上國三後並嘗試找歷屆作文考題寫，每個題目還會重複練習2次。

今年會考題目「我們這個世代」，林盈衫就是引用好友擔任首飾設計師的阿公故事，以經驗抒發並透過自己的角度做論述，她笑說，在追求快速的時代，手做首飾看似沒有市場，但其中蘊含的溫度與祝福才有價值，作文中還引用自己讀過的新詩「以前的時代過得很慢，一生只夠愛一個人」，藉以闡述速食愛情與早期戀愛之別。

(中時 )

血型決定飲食 醫師：A型多蔬素 O… 沒得吸了！明年7／1起 這四大行…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。