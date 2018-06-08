引用阿公做首飾經驗林盈衫作文列範本

2018年06月08日 15:59 中時 林欣儀

107年國中教育會考成績出爐，就讀曉明女中的林盈衫以阿公製作手工首飾的精雕細琢、獨一無二為例，對照出題目「我們這個世代」的快速時尚文化，不但拿到滿分6級分，更被試務中心遴選為全國作文範本。

平時酷愛閱讀、每周至少寫1至2篇作文的林盈衫會考前感冒，在發燒情況下考完試的她拿起自己的作文，林盈衫說，拿到題目後會先思考2分鐘，把需要的元素列出來，以會考題目來說，就直接想到首飾、阿公、快速時尚、戀愛等，有寫到的勾起來，若寫到一半不知要寫什麼，還能回來參考。

林盈衫看書沒有特別選擇，從科學、新詩到翻譯小說，她說，每周都到圖書館借閱5本書，有時挑選喜愛的章節閱讀，有時看到儒家經典詞句並理解後，還會以詼諧版的創作繪成搞笑圖畫並與同學分享，帶動大家去讀該篇論語，自己不愛被佳句，「感覺像網購，與人撞衫一樣」，但看過的新詩、電影台詞都會記下，寫作時可引用。

因為喜愛寫作文，林盈衫每周都會自己寫作並給老師修改，她說，寫作文的感覺很開心，可以抒發自己的想法，平常也很喜歡聽別人的故事、家庭背景，需要時引用到作文中，喜愛追星的、聽歌，會將歌星的故事或歌曲文字融入作文，上國三後並嘗試找歷屆作文考題寫，每個題目還會重複練習2次。

今年會考題目「我們這個世代」，林盈衫就是引用好友擔任首飾設計師的阿公故事，以經驗抒發並透過自己的角度做論述，她笑說，在追求快速的時代，手做首飾看似沒有市場，但其中蘊含的溫度與祝福才有價值，作文中還引用自己讀過的新詩「以前的時代過得很慢，一生只夠愛一個人」，藉以闡述速食愛情與早期戀愛之別。

(中時 )