傅達仁辭世 曹西平懷念他大嗓門「都是在讚美人」

傅達仁辭世，曹西平發文悼念。（圖／中時資料照片；取自曹西平的粉絲愛團臉書）

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曹西平發文悼念傅達仁。（圖／取自曹西平的粉絲愛團臉書）
唐從聖曬兩人合影。（圖／取自從從唐從聖臉書）
王彩樺懷念傅達仁。（圖／取自王彩樺微博）
黃安讚傅達仁當年播報體育功力超強。（圖／取自黃安微博）

罹患胰臟癌末期的前體育主播傅達仁昨(7日)在瑞士接受陪伴性自殺（accompanied suicide）辭世，享壽85歲，昨消息傳來，曹西平第一時間發文哀悼，最懷念過去常在電視台聽到傅達仁的大嗓門，他都會提醒大家要多運動，才能永保年輕，也說傅達仁平時為人和藹，「常常聽到他都是在讚美人」。

曹西平昨發文悼念傅達仁，說以前去電視台錄影，從很遠的地方就可聽到傅達仁的聲音，兩人見面時傅達仁會問候他平時有沒有多運動，曹西平對他總是造型十分年輕印象深刻，並稱讚他過去表現卓越，「轉播時都非常的幽默在那個年代講話都有限制的，他卻常常都有驚人之語讓大家會心一笑」，讚他是四年級生回憶裡最棒的體育主播。

唐從聖昨也PO出與傅達仁合影，讚他：「薪火相傳藝界，妙語稱奇籃壇，眼界豁達無限，求仁得仁超凡」，王彩樺則表示：「雖然您回到上帝的身邊了，但您的榮耀～永遠留在我們的心中」，徐曉晰說：「走向生命的終點能夠如此平靜無懼，著實令人敬佩，只有真正活過的人，才能坦然接受死亡，謝謝你，為我們展現了最帥的勇氣，願安息」。

而黃安上午也發文說，當年聽傅達仁播報體育完全是種享受，彷彿心中充滿信心，還沒開打就贏定了，反虧近年來的體育解說員冗詞太多，還曾在電視上聽過：「戴資穎得到了一個寶貴的一個分數」這類讓人吐血的台詞，讚傅達仁是「台灣最牛逼的一個體育主播」。

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