不是青椒！10大「最噁蔬菜」排行 第1名換它

2018年06月08日 16:14 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

多吃蔬菜水果有益健康，但是偏偏有些蔬菜不是人見人愛，某些具有特殊味道的蔬菜，甚至被形容像在「吃鼻涕」！根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年，網路上熱議的「挑食」清單，原來青椒並不是最討人厭的，網友們認為的十大最噁蔬菜排行榜中，第一名吃起來竟然「像肥皂」。

第一名、香菜

有「美食配角」之稱的芫荽，竟然被討厭的人認為「根本毀了一道美食」，在點蚵仔麵線、米糕、豬血時絕對會聽到不少客人說「老闆不要加香菜！」甚至有1~2成的人說香菜吃起來有「肥皂的味道」。

有1~2成的人說，香菜吃起來「有肥皂的味道」。(圖/達志影像)

第二名、青蔥

中式料理常被拿來爆香的蔥，由於有獨特嗆辣辛味，被不愛的人嫌「只要有蔥就母湯」，舉凡蔥油餅、香蔥麵包、蔥爆牛肉都常被不能接受蔥的網友拒於門外。

第三名、小黃瓜

涼麵必備的小黃瓜，部分網友認為有草味、生瓜味，若拿來熱炒的話，口感更讓人不敢恭維，不喜歡吃軟軟小黃瓜的人說「脆的才是王道」。

第四名、茄子

網友批評茄子的顏色、口感都很噁心，「像吃毛毛蟲」，甚至還有網友比喻茄子「很像喉嚨裡倒流的鼻涕」！

第五名、番茄

不愛番茄的人覺得，番茄軟軟黏黏的、有腥味，真的是「來自地獄的味道」，不論是番茄炒蛋或漢堡中夾的番茄片，都無法接受。

第六名、洋蔥

網友表示，常常要在菜單上寫著大大的「不要洋蔥」，由於洋蔥和其他五辛一樣也有種特殊的辛辣嗆味，有些人不敢吃生，但煮熟的洋蔥反而可以接受。

第七名、芋頭

芋頭和地瓜都屬於「鹹甜兩棲類」，有些人只能接受甜的處理方式，認為「甜的好吃，鹹的無法理解」。討厭芋頭的人甚至形容芋頭有根莖類的土味，是「火鍋湯底破壞者」、「毀滅佛跳牆」。

第八名、苦瓜

許多小孩子害怕苦味，厭惡苦瓜的網友認為「苦瓜應直接死刑定讞！吃完很想吃顆糖壓壓驚」。不過愛吃苦瓜的人卻是越苦越愛。

第九名、青椒

背負了萬年惡名的青椒，結果只排第九名，青椒是許多人小時候的惡夢，雖然青椒營養豐富，但不少網友表示「怪味難以形容」、「噁爆了那味道」。

第十名、蒜

很多料理都會出現的配角，讓討厭蒜味的人吶喊：「這種連吸血鬼都怕的味道，為何要亂加？」懼怕蒜味的網友說「咬到會很氣，然後趕快吐掉」，甚至被嫌棄「臭氣勳三天！」。

(中時電子報)