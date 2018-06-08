男被控行竊蒙冤輕生 監委彈劾辦案檢警

友善列印
中時

54歲男子陳建國2013年遭指控偷竊全家超商遊戲點數卡，被檢方認定涉案起訴，但陳建國認為自己無罪，憤而上吊身亡。監察委員高鳳仙、高涌誠認定員警粘峻碩及檢察官詹騏瑋不當處理陳建國案，因此提案彈劾。監察院今天審查通過彈劾案，分別將2人移送公務員懲戒委員會及司法院。

監委指出，2013年6月26日深夜11時多，發生一起全家便利商店失竊遊戲光碟案，相關事證顯示，遭檢察官起訴的陳建國並非竊嫌，真正犯嫌另有其人，當時偵辦過程不僅有諸多明顯瑕疵，負責偵辦的新北市警局板橋分局員警粘峻碩及新北地檢署檢察官詹騏瑋更未詳查陳建國所提不在場證明，也不提供重要的監視錄影畫面及翻拍照片供陳建國指認辯駁，即草率提起公訴，陳建國自覺蒙冤無處申冤而自殺身亡。

監委強調，員警粘峻碩未能嚴守刑事訴訟法第2條第1項、第100條，以及警察犯罪偵查手冊第111點、第177點第2項末段等相關規定，明顯違反公務員服務法第1條及第5條之規定，情節重大，故提案彈劾。檢察官詹騏瑋未詳加檢視或漠視有利陳建國之事實，逕自以無法證明陳建國為竊嫌之錄影畫面、照片等作為證物，草率將陳建國以涉犯竊盜罪嫌提起公訴，明顯違反檢察官職務規範，構成法官法第89條第4項第5款及第7款明定應予懲戒事由，違失事證明確，情節重大，所以提案彈劾。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

青年海外搭橋授旗 蔡總統盼明年… 路不平像騎馬？中市府：網友應來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。