男被控行竊蒙冤輕生 監委彈劾辦案檢警

2018年06月08日 16:21 中時 鄭舲

54歲男子陳建國2013年遭指控偷竊全家超商遊戲點數卡，被檢方認定涉案起訴，但陳建國認為自己無罪，憤而上吊身亡。監察委員高鳳仙、高涌誠認定員警粘峻碩及檢察官詹騏瑋不當處理陳建國案，因此提案彈劾。監察院今天審查通過彈劾案，分別將2人移送公務員懲戒委員會及司法院。

監委指出，2013年6月26日深夜11時多，發生一起全家便利商店失竊遊戲光碟案，相關事證顯示，遭檢察官起訴的陳建國並非竊嫌，真正犯嫌另有其人，當時偵辦過程不僅有諸多明顯瑕疵，負責偵辦的新北市警局板橋分局員警粘峻碩及新北地檢署檢察官詹騏瑋更未詳查陳建國所提不在場證明，也不提供重要的監視錄影畫面及翻拍照片供陳建國指認辯駁，即草率提起公訴，陳建國自覺蒙冤無處申冤而自殺身亡。

監委強調，員警粘峻碩未能嚴守刑事訴訟法第2條第1項、第100條，以及警察犯罪偵查手冊第111點、第177點第2項末段等相關規定，明顯違反公務員服務法第1條及第5條之規定，情節重大，故提案彈劾。檢察官詹騏瑋未詳加檢視或漠視有利陳建國之事實，逕自以無法證明陳建國為竊嫌之錄影畫面、照片等作為證物，草率將陳建國以涉犯竊盜罪嫌提起公訴，明顯違反檢察官職務規範，構成法官法第89條第4項第5款及第7款明定應予懲戒事由，違失事證明確，情節重大，所以提案彈劾。

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