作文6級分樣卷 科技發展、審美觀入題

2018年06月08日 16:15 中時 張潼

今年國中教育會考作文題目「我們這個世代」，閱卷老師發現，超過半數考生文中都提到手機、網路。不過，也有學生寫女性一味追求身材骨感，是「病態的世代」，或是舉出科技帶來的缺點，讓這個世代成為「繽紛多彩卻黑暗無光的世代」，雙雙拿下滿分6級分，並獲選為樣卷範本。

台北市私立靜心中學考生杜適元熱愛科普書籍，他認為，科技發達的狀況下，對人類發展產生很大改變，但這樣的改變有好也有壞，例如網路購物相當便捷，卻導致傳統書店漸漸消失，宅在家的人們彼此距離越來越遠等負面影響；又如製造業廠商改用機器製造商品，與此同時也導致大量工人失業，在在說明「科技有好也有壞」。

杜適元以「這是個繽紛多彩，卻將黑暗無光的時代」為破題，正反並陳科技帶來的便利與其困境，獲得閱卷老師好評。他笑說，接到獲選為樣卷的電話時，還以為是詐騙，直到對方說出作文第一句話，他才相信是真的；而寫作文也沒有捷徑，平時多練習寫、各式各樣文章都涉獵，就能獲得不少寫作的啟發。

台北市敦化國中考生章尹則表示，她在文中講述這個世代病態的審美觀，因為有同學因為身材較胖，一年四季都穿著長褲，甚至到最後個性有點憂鬱，「更讓人覺得病態審美觀應該被割除」，加上想要讓作文題材與眾不同，所以以此為主題。

章尹也表示，過去在學校寫作文大多只拿5級分，這次5A++級分算是超乎預期的表現。平時她並沒有很常練習寫作，但每周都會看完一本書，尤其喜歡看心理學、文言文如《易經》等，另外散文集也很能加深作文的用詞深度與優美度。

(中時 )