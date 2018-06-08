路不平像騎馬？中市府：網友應來看路平英雄的辛苦

2018年06月08日 16:28 中時 盧金足

台中市文心路第二段路平完工，昌平路至崇德路展新貌。（圖／台中市府提供）

台中市建設局長黃玉霖表示，希望網路的年輕人可以親赴路平施工現場，看一下路平英雄怎樣努力工作，讓他們的辛苦能被看到。（盧金足攝）

台中市砸下54億元預算，推出「4年500公里路平專案計畫」大力整頓道路，但有的網友不領情，批評走在文心路像是在騎馬，市議員邱素貞8日在議會質詢時，要求建設局落實公共管線統一挖補制度，加強道路平整。建設局長黃玉霖表示，希望網路的年輕人可以親赴路平施工現場，看一下路平英雄怎樣努力工作，讓他們的辛苦能被看到。

市議員邱素貞、翁美春、謝明源、蕭隆澤、曾朝榮、陳淑華、范淞育、陳清龍、陳成添今日在議會關切台中市的路平與公園。

邱素貞指出，網路上有網友說，走文心路像是在騎馬，道路平整是全民共同期盼，而路平關鍵是在統一挖補與人口蓋下地，他要求市府加強道路平整。

陳淑華則指出，建設局應該將公園，打造成為友善人本共融環境，並且引進共融式遊具；范淞育關心市府接管稅務新村後，照明與水龍頭都不夠，希望市府再加強。

對此，建設局長黃玉霖表示，文心路會在8月底至9月上旬完成人行道拓寬、管線汰換與路平工程，而文心路路平也獲中央肯定；目前台中路平已完成522公里，6米以下巷道則達113公里，共計635公里，總經費39億元左右，不僅速度比台北路平快一倍，花費也比台北50億元少，已連續兩年道路平整度全國第一。

黃玉霖說，台中路平雖小有成績，但他承認還不夠，因此將會再續推路平2.0，他了解有特定族群在網路上帶風向，但據建設局大樣本，台中道路獲得5成以上市民支持，也獲得近8成里鄰長支持。

「希望網路的年輕人可以親赴路平施工現場，看一下路平英雄怎樣努力工作，讓他們的辛苦能被看到！」黃玉霖也指出，台中市統一挖補已經減少2552件挖掘申請量。

且去年統一挖補推進至太平、大里，已有效改善當地道路品質，今年則將推進到豐原、潭子，明年則推進到沙鹿、梧棲，且配合孔蓋下地、抗滑標線、無障礙人行道，這3年車禍速度已1年5000件速度下降。

(中時 )