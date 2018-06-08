用電大戶節電方案喊停 張善政譏「愚蠢」 政院不回應

2018年06月08日 16:35 中時 張理國

行政院「用電大戶節能方案」喊停，前行政院長張善政在臉書貼文，痛批「這個方案就是極其愚蠢的想法」，難怪會自已打臉，他還想問「決策怎麼來的」？行政院發言人徐國勇則說，交由台電及經濟部回應。

政院採納政務委員張景森的節電構想，但經濟部在公告期滿後卻臨時喊停，張善政說，「行政院先前打算推動「用電大戶節能方案」，要求全台1000瓩以上的工商業用電大戶節電5%，否則未達標電費加收四成。這個方案喊停，猜想理由不外是產業反彈、實施困難。

張善政說，當初這個方案就是極其愚蠢的想法，政府的主事者顯然對國內產業缺乏瞭解，過程又沒有好好徵詢業者，弄到最後自己打臉。

張善政表示，國內用電大戶在電費壓力下，怎會不知設法自主節電，還要政府出面？以台積電為例，節能節水效率都已是國際楷模，政府難道不知？台積電近年擊敗三星等國際對手得到大筆訂單，業務成長（用電也會順勢成長）政府難道不知？

張善政質疑，蔡政府這兩年讓產業對台灣環境憂心忡忡，這次這個方案暴露蔡政府與產業的脫節心態。現在雖然方案喊停，但是必須深切檢討方案的決策過程，究竟是出自何人之手？是經濟部內部還是上層的外行指示？否則難保未來又重蹈覆轍，產業永遠對蔡政府寢食難安！

(中時 )