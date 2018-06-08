美朝磋商 國際原子能機構重啟寧邊核設施檢查

2018年06月08日 16:38 旺報 張國威

韓聯社報導，消息人士8日透露，北韓和美國正在討論一兩個月內重啟國際原子能機構（IAEA）對北韓寧邊核設施的檢查，並將此寫入12日舉行的美朝領袖會談協議。

據報導，美國與IAEA就監察員重返北韓實施檢查進行了磋商。如果朝美最終就此達成協定，IAEA將時隔9年對包括鈾濃縮計劃在內的北韓核申報清單進行檢查，同時對寧邊設施進行監督。多數觀測認為，由於北韓堅持「分階段同步棄核」的立場，其擁有的核武器將在無核化最終階段才會被討論，IAEA若重返北韓將主要對核物質生產設施進行監督。

由於韓美日三方與北韓就朝核檢查產生摩擦，北韓於2009年4月將IAEA工作人員驅逐出境，從那之後北韓寧邊核設施便在國際社會的監督之外。據悉，作為北韓履行無核化承諾和允許IAEA重啟檢查的回報，美國總統川普考慮首先口頭承諾朝美互不侵犯和簽署終戰宣言。

消息人士表示，在川金會進入4天倒計時之際，朝美雙方在就是否為北韓無核化和美國保障北韓體制安全制定時間表，以及是否在領袖會談協議中明文寫入「完全、可驗證、不可逆地棄核」原則（CVID）等進行最後談判。

報導稱，協議會寫入北韓停止核武器和核項目開發等落實無核化，美國則做出由國會批准的互不侵犯承諾，簽署和平協定，朝美建交等內容。

消息人士稱，美國希望將安理會涉朝決議提及的CVID寫入協議，並將達成目標定在2020年，但北韓對此表示為難，雙方尚未得出結論。另外，美國要求北韓在未來幾個月內將核彈頭和核物質、洲際彈道飛彈等北韓核威力核心運出北韓，對此朝美還沒有找到交集，這些問題很可能需兩位領導人在最後關頭做出決定。

(旺報 )