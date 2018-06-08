美朝磋商 國際原子能機構重啟寧邊核設施檢查

友善列印
旺報

韓聯社報導，消息人士8日透露，北韓和美國正在討論一兩個月內重啟國際原子能機構（IAEA）對北韓寧邊核設施的檢查，並將此寫入12日舉行的美朝領袖會談協議。

據報導，美國與IAEA就監察員重返北韓實施檢查進行了磋商。如果朝美最終就此達成協定，IAEA將時隔9年對包括鈾濃縮計劃在內的北韓核申報清單進行檢查，同時對寧邊設施進行監督。多數觀測認為，由於北韓堅持「分階段同步棄核」的立場，其擁有的核武器將在無核化最終階段才會被討論，IAEA若重返北韓將主要對核物質生產設施進行監督。

由於韓美日三方與北韓就朝核檢查產生摩擦，北韓於2009年4月將IAEA工作人員驅逐出境，從那之後北韓寧邊核設施便在國際社會的監督之外。據悉，作為北韓履行無核化承諾和允許IAEA重啟檢查的回報，美國總統川普考慮首先口頭承諾朝美互不侵犯和簽署終戰宣言。

消息人士表示，在川金會進入4天倒計時之際，朝美雙方在就是否為北韓無核化和美國保障北韓體制安全制定時間表，以及是否在領袖會談協議中明文寫入「完全、可驗證、不可逆地棄核」原則（CVID）等進行最後談判。

報導稱，協議會寫入北韓停止核武器和核項目開發等落實無核化，美國則做出由國會批准的互不侵犯承諾，簽署和平協定，朝美建交等內容。

消息人士稱，美國希望將安理會涉朝決議提及的CVID寫入協議，並將達成目標定在2020年，但北韓對此表示為難，雙方尚未得出結論。另外，美國要求北韓在未來幾個月內將核彈頭和核物質、洲際彈道飛彈等北韓核威力核心運出北韓，對此朝美還沒有找到交集，這些問題很可能需兩位領導人在最後關頭做出決定。

(旺報 )

川普承諾提綁架問題 安倍有意實… 突破！尋獲有機化合物 火星搜尋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。