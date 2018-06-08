台中太平區中平國中實踐樓 重建落成啟用

中平國中新實踐樓為地上4層、地下1層建築，共有12間教室。（馮惠宜攝）

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太平區中平國中8日落成啟用，台中市長林佳龍、教育局長彭富源、市議員李麗華、張玉嬿、太平區長陳小菲、中平國中校長夏梅娟均到場共襄盛舉等貴賓共同參與剪綵。（馮惠宜攝）

為補強耐震係數低的老舊校舍，台中市政府提出「8年50億元老舊校舍改建計畫」，其中有36年歷史的太平區中平國中實踐樓，經立委何欣純及台中市政府爭取下，於105年投入5841萬元進行拆除重建工程，今年2月完工，8日舉行落成典禮，台中市長林佳龍肯定新實踐樓舒適優質，也落實校園社區化理念。

林佳龍表示，921大地震後，台中很多老舊校舍都成為危樓，市府提出「8年50億元老舊校舍改建計畫」，改建及補強耐震係數低的老舊校舍，且新建校舍在安全度跟設計美學上維持高標準。中平國小的新實踐樓不僅功能好，也落實校園社區化理念，設置社區共讀站，結合社區需要並整合社區資源，讓校園這麼棒的公共空間發揮更大效能，使整體教育環境更加分。

林佳龍也說，除了8年50億元老舊校舍改建計畫，市府將在良好配套下，分4年編列25億元加速推動全市高中、國中小裝設冷氣空調設備，希望校園一同討論電費使用及配套措施，也期待中央推動全國性政策，透過集體努力讓孩子們有更好的學習環境。

中平國中新實踐樓為地上4層、地下1層建築，共有12間教室，1樓整合在地資源，規劃為社區共讀站，不只提供給中平國中學生使用，也是中平國中夜間補校、中平社區居民的公共圖書館，落實校園社區化理想；2樓為資訊教室、3樓是智慧行動教室，4樓則是活化教學教室，提供師生全新舒適優質學習空間。

(中時 )

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