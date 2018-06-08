點亮「瓶安樹」！ 第8屆保樂力加Responsib’ALL Day企業志工日

2018年06月08日 16:22 中時電子報 吳勝雄

邁入第8屆的保樂力加Responsib’ALL Day企業志工日，今年強調為「由美麗之處帶來美好時光」。在台灣保樂力加的規劃之下，除了將延續去年點亮「瓶安樹」的概念，全台120名員工與經銷夥伴，將回收酒瓶裝飾美化後，製作成以太陽能板發電的環保酒瓶燈，最後完成的瓶安樹，於6月7日晚間在新店陽光運動園區啟動點亮儀式，此後長期捐贈新北市政府，以彰顯企業環保概念及在地合作關係。

此外，今年為響應聯合國永續發展目標（SDGs），台灣保樂力加也與林義傑水資源教育公益路跑合作，特別捐贈15萬元予「一年一口井」計畫之用，支持地球永續資源。

台灣保樂力加Responsib’ALL Day活動日當天，除了公司120名員工全體動員，現場更邀請來自各界的貴賓，親自聲援這場意義獨具的活動。包括瓶安樹的受贈單位新北市高灘地工程管理處處長楊宗珉、法國在台協會主任紀博偉、投身水資源公益已久的超馬選手林義傑、曾擔任台北市「Sorry Earth」活動環保大使的名模陳思璇，再加上台灣保樂力加董事總經理王德勤，眾人群策群力，目的就是要以親身實際行動，為社會創造更多正面能量，並徹底落實保樂力加倡議的永續經營與社會責任（Sustainability & Responsibility）的終極目標。

台灣保樂力加同仁為點亮後的瓶安樹拍照留念。(保樂力加提供)

林義傑（左）與陳思璇攜手出席保樂力加企業志工日活動。(保樂力加提供)

在記者會與捐贈儀式之後，同仁齊心協助清潔公園地面上的紙屑與落葉，並與參與貴賓在現場進行酒瓶裝飾加工；爾後，一支支手作藝術的環保酒瓶燈，被覆上造型討喜的鳥籠罩，再一個個掛上瓶安樹的樹體。

值得一提的是，今年匠心獨具提供不同色彩的造型鎖，員工或來賓可在鎖頭上簽名許願，為瓶安樹做最後的妝點，由於這座瓶安樹將長置於此，未來將有可能成為民眾掛鎖許願的另一知名景點。

事實上，瓶安樹上的每一只酒瓶燈都是得之不易。一開始，由錢櫃協助回收保樂力加旗下的酒瓶，隨後再進行清洗與切割的動作。清透明亮的酒瓶半成品，今年選擇以蝶古巴特（Decoupage）裝飾工法，以各形各色的餐巾紙上膠拼貼於酒瓶上，搭配太陽能板供電與燈泡，當半通透的蝶古巴特酒瓶燈亮起時，格外賞心悅目。

5月一整個月，全台北、中、南共開設7場酒瓶裝飾工坊，由台灣保樂力加同仁及經銷通路夥伴，總共製作出近120個美麗的成品，其中84個掛置於瓶安樹，剩餘的則用於日後維護替換之用，充份展現企業環保概念與全體動員的力量。

不僅是台灣，這項由法國保樂力加總部發起的公益活動，今年包括全球85家分公司、共計18,500員工共襄盛舉，全球統一的6月7日活動日當天，大家放下手邊工作，走進100個社區進行不同的公益項目，以表達這個全球企業對於社會的承諾與貢獻。

保樂力加ResponsibALL Day企業志工日尾聲，台灣保樂力加同仁與點亮後的瓶安樹合影。(保樂力加提供)

保樂力加重視企業責任，是IMPACT 2030（由聯合國和全球各個商業集團合作促成的項目）的成員之一，最終目標是幫助聯合國永續發展目標的環境保護區塊，由於今年的主題是第6項「潔淨水資源」與第15項「陸域生態」，台灣保樂力加今年選擇了6項「潔淨水資源」，捐贈15萬元予林義傑「一年一口井」計畫，下半年將造訪柬埔寨偏鄉，為用水不便的當地居民親自鑿井。

(中時電子報)