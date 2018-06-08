城鄉落差大 這廂5A滿天飛、那廂全校1A難求

2018年06月08日 16:26 中時 沈揮勝

國中教育會考成績出爐，與去年相較，南投縣各校表現持平。南投市指標校園中興國中，5A以上有89名，其中9人5A++、3人5A++且作文6級分；濁水溪線指標學校竹山國中與延和國中，5A分別為16人與21人，其中竹山國中有1人為5A++。這些靠近都會的國中，表現大致與去年差不多。

至於偏鄉地區，魚池國中全校最優者為1A4B；民和國中最優者為4B1C；明潭國中最優者為5B。城鄉差距，由此可明顯看出！所幸校長們都沒氣餒，他們認為大多數孩子都可錄取地區性國立高中，不用離鄉背井，在地學習技職更扎實。

魚池國中校長簡靜儀說，今年畢業生出現3個A，包括王佩芸國文A++、陳傳仁數學A+、許晉瑛數學A，這都是實施ABC等級分數以來，第一次出現的「破紀錄成績」，讓老師們感到欣慰。

簡靜儀說，今年魚池國中畢業60人，在學習區完全免試入學中，不但獲榜首，且剛好有一半30人已提前錄取國立高中職。另有10人通過烘焙證照、4人獲得製茶師證照，技職教育亮眼成績，家長同感興奮。

民和國中校長全正文，兩年多年才從埔里國中調任過來；埔里國中在南投縣算是一中、女中大戶，看以前5A滿天飛，現在民和卻是1A難求，他並不沮喪，認為是環境條件不一樣，再加上功課好的孩子外流使然。經用心耕耘並與家長溝通留住學生，明年、後年，會有很大改善。

(中時 )