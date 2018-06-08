臺中會考成績出爐 一中、女中門檻降低

曉明女中黃睿琳（右起）、羅逸悅國中會考考取滿分（基點111），開心分享讀書經驗。（林欣儀攝）

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國中教育會考成績出爐，曉明女中學生黃睿琳、羅逸悅拿下5A++、作文6級分的滿分好成績，兩人分享讀書方法，就是上課專心、將老師交代的功課做好，其中，羅逸悅並利用運動鍛鍊毅力，幫自己堅持到最後。而今年因題目難度較高，一中、女中也都下修錄取門檻。

在校成績約2至5名的黃睿琳喜愛參加各種活動，她笑說，自己投入體育股長協助辦活動、畢業紀念冊規劃小組等，也參加校園歌唱大賽，只要遇到活動多，成績就可能往下掉，但仍堅持要讓國中生活多采多姿。

黃睿琳英文好、數學成績則起起落落，她說，有時數學會考到6、70分，上國三後為了提升數學成績，下了不少功夫努力練習題目。

校排幾乎第一的羅逸悅則說，自己生活作息很正常，每天固定晚上讀書2小時，10點前一定就寢，喜愛打籃球、跑步等運動，之前曾練習田徑200公尺跑步，藉此鍛鍊自己的毅力，堅持到最後一關不放棄，覺得運動對念書有很大幫助。

而受今年會考試題難度較高、達到A以上學生數較少等因素影響，台中一中、女中皆下修錄取門檻。去年總基點至少要97點以上的中一中指出，因填選志願不扣分，今年只要基點達91點以上的學生，就可建議選填一中。女中部分則預估錄取門檻約為92點，也就是考生至少要5個A且有4到6個+。

(中時 )

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