遠離都市塵囂！在「晶英國際行館」享受舒適住房、大啖美食

2018年06月08日 16:37 中時 徐力剛

主廚推薦「但馬黑毛田村和牛肉餅」嚴選日本和牛莎朗部位製作。（圖片提供／晶英國際行館）

晶英國際行館全新宣傳影片，藉由「金球」角度帶領旅客體驗酒店之美。（圖片提供／晶英國際行館）

五月天、蔡依林等歌手御用金獎導演陳奕仁。（圖片提供／晶英國際行館）

迎接暑假到來，全家到南台灣旅遊還在煩惱住宿嗎？結合頂級建材與時尚藝術氛圍的晶英國際行館是個好選擇。

晶英國際行館暑期住房優惠現正開跑，平日入住每晚8099元起，也可選擇搭配Ukai牛排館專案套餐（一泊二食）每晚11099元起，預訂御質行驛以上房型另提供禮賓車免費接駁服務。

館內餐廳Ukai-Tei Kaohsiung 牛排館夏季午間套餐，即日起至15日止，售價1350元（免服務費），前菜「伊比利火腿佐愛文芒果沙拉」，建議先品嘗酸甜芒果與生菜風味，再拌入以綠檸檬皮碎與檸檬汁製作淋醬;主餐部分，人氣品項「但馬黑毛田村和牛肉餅」精選和牛沙朗上層部位製作肉餅，主廚以半煎半烤方式鎖住肉汁，外表微焦內層軟嫩佐以黑松露馬德拉醬汁品嘗滋味絕佳，另備有「澎湖鮮活海味塔吉鍋」、「伊比利帶骨里肌肉排」及「爐烤脆皮桂丁雞」等供消費者選擇。餐後提供甜點「水蜜桃晶凍」、「北海道煉乳冰淇淋佐新鮮芒果慕絲」和「Ukai經典手作焦糖布丁」等。

2017年底開幕的晶英國際行館瞄準金字塔頂端商機，希望帶給旅客遠離塵囂、避世之感，這次找來知名導陳奕仁合作拍攝酒店形象影片，甫推出即廣受好評。陳奕仁以一樓大廳4D浮空動力裝置藝術「舞動的粒子」為靈感，賦予「金球」生命力，以第一人稱角度帶領賓客探索晶英國際行館，透過華麗藝術視覺，傳達品牌追求卓越品質理念及藝術人文精神。

(中時 )