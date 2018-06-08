遠離都市塵囂！在「晶英國際行館」享受舒適住房、大啖美食

前菜「伊比利火腿佐愛文芒果沙拉」可同時品嘗芒果酸甜與清爽沙拉。（圖片提供／晶英國際行館）

友善列印
中時
主廚推薦「但馬黑毛田村和牛肉餅」嚴選日本和牛莎朗部位製作。（圖片提供／晶英國際行館）
晶英國際行館全新宣傳影片，藉由「金球」角度帶領旅客體驗酒店之美。（圖片提供／晶英國際行館）
五月天、蔡依林等歌手御用金獎導演陳奕仁。（圖片提供／晶英國際行館）

迎接暑假到來，全家到南台灣旅遊還在煩惱住宿嗎？結合頂級建材與時尚藝術氛圍的晶英國際行館是個好選擇。

晶英國際行館暑期住房優惠現正開跑，平日入住每晚8099元起，也可選擇搭配Ukai牛排館專案套餐（一泊二食）每晚11099元起，預訂御質行驛以上房型另提供禮賓車免費接駁服務。

館內餐廳Ukai-Tei Kaohsiung 牛排館夏季午間套餐，即日起至15日止，售價1350元（免服務費），前菜「伊比利火腿佐愛文芒果沙拉」，建議先品嘗酸甜芒果與生菜風味，再拌入以綠檸檬皮碎與檸檬汁製作淋醬;主餐部分，人氣品項「但馬黑毛田村和牛肉餅」精選和牛沙朗上層部位製作肉餅，主廚以半煎半烤方式鎖住肉汁，外表微焦內層軟嫩佐以黑松露馬德拉醬汁品嘗滋味絕佳，另備有「澎湖鮮活海味塔吉鍋」、「伊比利帶骨里肌肉排」及「爐烤脆皮桂丁雞」等供消費者選擇。餐後提供甜點「水蜜桃晶凍」、「北海道煉乳冰淇淋佐新鮮芒果慕絲」和「Ukai經典手作焦糖布丁」等。

2017年底開幕的晶英國際行館瞄準金字塔頂端商機，希望帶給旅客遠離塵囂、避世之感，這次找來知名導陳奕仁合作拍攝酒店形象影片，甫推出即廣受好評。陳奕仁以一樓大廳4D浮空動力裝置藝術「舞動的粒子」為靈感，賦予「金球」生命力，以第一人稱角度帶領賓客探索晶英國際行館，透過華麗藝術視覺，傳達品牌追求卓越品質理念及藝術人文精神。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
星空聯盟Jeffrey Goh：提升轉機…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。