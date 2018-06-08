賴揆臉書讚吳釗燮精選外交7項禮物 盼親贈國際友人

2018年06月08日 16:43 中時 張理國

「文化台灣」是行政院長賴清德建設國家5大施政目標之一，賴揆今天在臉書貼文，肯定外交部長吳釗燮上任重新檢討外交禮品的內涵，並在文化總會的襄助下，選出7項具台灣特色的文創藝術作品，要以「外交禮品彰顯台灣特色」；他也期盼親手將這7項禮物贈予國際友人。

賴揆表示，台灣土地上擁有豐富多元的創作素材，而對於藝術創作的開放性，更孕育出無數優秀的作品。外交部在吳釗燮上任部長後，重新檢討外交禮品的內涵，並在文化總會的襄助下，選出7項具台灣特色的文創藝術作品，要以「外交禮品彰顯台灣特色」。

賴揆提及的外交7禮，包括展現臺灣精密高科技的「LED藍牙音響」，及台灣百位音樂人精釀、收錄台灣跨世代好聲音的「台灣音樂便當」，「茶田35號茶葉」、「三杯壺」、「書法琉璃點心盤」、「花磚竹茶盤」、「桌遊-四季之森」。

賴揆說，就任行政院長以來，每每在接見國際訪賓時，都會致贈禮品，以表達情誼與對彼此的重視。這次外交部所選出具有台灣特色的禮品，除了以具體行動表達對台灣產業及藝術家的支持與肯定外，更重要的意義是透過這些禮品的致贈，向國際社會推廣台灣在地文化之美，讓台灣璀璨的文化與工藝，在世界的每個角落閃耀。

賴揆表示，「文化台灣」是他在立法院進行施政報告時，揭示建設國家的五大施政目標的第一項，感謝吳釗燮與外交部的用心，以在地連結國際，彰顯台灣豐沛創作能量，也讓更多國際友人，認識台灣文化。他也相當期待，日後可以親手將這些深富台灣元素的禮品，親手贈予國際友人。

(中時 )