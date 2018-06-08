排隊也要吃到！ KUA`AINA「夏威夷酪梨炸雞堡」愈吃愈涮嘴

老饕最愛「夏威夷風酪梨酥脆炸雞漢堡」，酥脆炸雞與新鮮酪梨在口中迸發全新滋味，售價320元／單點。（徐力剛攝）

友善列印
中時
全新餐點「火山熔岩燒烤肩胛牛排」單點價380元，套餐價500元。（徐力剛攝）
KUA`AINA餐廳使用大量扶桑花、衝浪板裝飾，充滿濃厚夏威夷風情。（圖片提供／乾杯集團）

還記得美國前總統歐巴馬來到夏威夷必吃漢堡嗎？乾杯集團旗下品牌KUA`AINA看準夏日商機，以口感清爽芒果與酪梨入饌，推出「夏威夷風酪梨酥脆炸雞漢堡」、「芒果鬆餅」滿足饕客味蕾。

KUA`AINA夏日限定菜單，即日起至8月31日限期販售，其中「夏威夷風酪梨酥脆炸雞漢堡」遵循道地夏威夷手法，將雞腿肉裹上糯米粉入鍋酥炸，為呈現雞肉酥脆感，油炸時間較久，再依序放入新鮮酪梨、生菜、蕃茄、紫洋蔥與塔塔醬，再以柔軟布里歐麵包包裹。一口咬下卡滋卡滋聲響令人驚艷，軟嫩雞肉保有肉汁，搭配酪梨去除油膩感，讓人愈吃愈上癮;另道「芒果鬆餅」以美式鬆餅為基底，內餡夾入時令愛文芒果，上方以鮮奶油及手工香草冰淇淋點綴，酸甜滋味有戀愛感。

肉食主義者最愛「火山熔岩燒烤肩胛牛排」，主廚嚴選choice等級美國牛肩胛部位，利用火山熔岩高溫與遠紅外線特性，鎖住香甜肉汁，一口咬下牛肉焦香味直衝腦門，肉質富有嚼勁。牛排提供單點價380元，套餐價500元2種選擇，套餐內含凱薩沙拉、烤吐司、薯條和40元任選飲品，薯條可免費續乙次。

乾杯集團表示，起緣於夏威夷歐胡島北部鄉村哈雷瓦的KUA`AINA，多年來堅持製作純正夏威夷風餐點，後續於日本迅速展店20多間門市，2016年由乾杯集團引進台灣開設2間門市（微風信義/林口三井），期望將夏威夷熱情與美食帶給台灣消費者，此次推出全新品項餐點，預估可帶動業績成長1至2成。

(中時 )

臺中會考成績出爐 一中、女中門… 防缺水危機 高屏溪蓋第5處伏流…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。