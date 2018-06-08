洪秀柱9日訪雲南參加雲台會 將見劉結一

2018年06月08日 16:38 旺報 潘維庭

國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱9日將率團前往雲南出席第7屆「雲台會」開幕式並致詞講話，參訪南洋華僑機工回國抗戰紀念館、前往國殤墓園，拜謁中國遠征軍抗日陣亡將士、並到雲南大學進行演講，主題為「連結兩岸青年、共創融合願景」。

此行成員35人，包含洪秀柱擔任黨主席任內黨務幹部，中小企業主與CEO，除參與雲台會開幕式，也與國台辦主任劉結一、雲南省委、昆明市委等領導會談。

洪辦公室發言人李昶志指出，本屆雲台會以「共享『一帶一路』機遇，深化台灣與雲南融合發展」為主題，洪秀柱認為，「一帶一路」正在起飛，兩岸同文同種，台灣本應最能搭大陸的順風車，站在巨人的肩膀上順勢而飛，但民進黨政府幾乎無感，很多國家都想參與一帶一路，台灣卻因兩岸互信基礎受到侵蝕，沒法在這時機點搭上便車，趁勢而起、有所收穫，是很可惜的一件事情。

洪秀柱此行也希望，兩岸在經貿合作及台商企業、台青創業方面，能達成更多更深入的進展，讓大中華文化圈能在亞洲發光發熱。

李昶志提到，本次前往國殤墓園，拜謁中國遠征軍抗日陣亡將士，洪前主席心中無限感慨，在抗戰史上具有重要意義的國殤墓園，當年國共兩黨放下了彼此成見，攜手為國家拋頭顱、灑熱血，共抵日本侵略，「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」的口號，昭示這場戰役的慘烈。至今，雖然中華民族已不再有外國的武力侵略，然而歐美依然不願坐視中華民族的偉大復興與崛起，處處打壓。

李昶志稱，洪前主席此行期盼，自國台辦宣布31項惠台措施施行後，希望雲南省能落實惠台措施政策，除了對在地的台商提供各項投資優惠以及權益保障，也能對在雲南打拚的台灣人，無論求學、就業或創業，都能建立完備的急難救助管道，促進兩岸在經貿、人才的深度交流。

(旺報 )