突破！尋獲有機化合物 火星搜尋生命有進展

NASA的「好奇」號火星探測器6月7日從火星維拉魯賓嶺（Vera Rubin Ridge），以手臂頂端小型自動對焦相機拍下的自拍照。（美聯社）

友善列印
中時電子報

美國航太總署（NASA）周四宣佈，「好奇」（Curiosity）探測車從火星蓋爾撞擊坑（Gale Crater）鑽出約有30億年歷史的樣本中，發現了有機物質。此外，他們也在火星大氣中，偵測出有甲烷存在。

據CNN新聞網與《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，自2012年以來，「好奇」號採集了各式樣本，而兩項根據這些樣本所做的新研究顯示，火星上出現曾有生命的最佳證據。

NASA在《科學》（Science）期刊發表了兩份研究，其中一份論文的研究主筆、NASA哥達德太空飛行中心（Goddard Spaceflight Center）天文生物學家艾根布蘿德（Jennifer Eigenbrode）說：「這是項重大突破，因為它意味在火星上某些最惡劣的環境下，有機物質留存了下來。」

蓋爾撞擊坑似乎是火星遠古時期的湖泊，而當時的溫度和濕度都比現在的火星更高。

在這些研究中，科學家在古湖床中發現大量有機物質。而這些有機分子內除了有碳和氫外，還有氮及其他元素。一般來說，這些分子通常和地球上的生命有關，不過也可能透過非生物作用形成。

此外，科學家也追本溯源，找出大氣中可能的甲烷來源。大量證據顯示，火星上的甲烷會依季節出現變化，而這甲烷可能來自星體本身，或是火星地表下的水。而地球大氣中約95%的甲烷，都是經生物活動產生。

科學家認為，這些成果將有助於指引微生物的搜尋，並增進人類對火星上季節轉換的了解。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：Breakthrough in search for Martian life as Curiosity finds organic building blocks of life and finally unlocks the mystery of methane emissions on the red planet

文章來源：NASA's Curiosity rover finds organic matter on Mars

美朝磋商 國際原子能機構重啟寧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。