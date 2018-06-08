突破！尋獲有機化合物 火星搜尋生命有進展

2018年06月08日 16:39 中時電子報 楊幼蘭

美國航太總署（NASA）周四宣佈，「好奇」（Curiosity）探測車從火星蓋爾撞擊坑（Gale Crater）鑽出約有30億年歷史的樣本中，發現了有機物質。此外，他們也在火星大氣中，偵測出有甲烷存在。

據CNN新聞網與《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，自2012年以來，「好奇」號採集了各式樣本，而兩項根據這些樣本所做的新研究顯示，火星上出現曾有生命的最佳證據。

NASA在《科學》（Science）期刊發表了兩份研究，其中一份論文的研究主筆、NASA哥達德太空飛行中心（Goddard Spaceflight Center）天文生物學家艾根布蘿德（Jennifer Eigenbrode）說：「這是項重大突破，因為它意味在火星上某些最惡劣的環境下，有機物質留存了下來。」

蓋爾撞擊坑似乎是火星遠古時期的湖泊，而當時的溫度和濕度都比現在的火星更高。

在這些研究中，科學家在古湖床中發現大量有機物質。而這些有機分子內除了有碳和氫外，還有氮及其他元素。一般來說，這些分子通常和地球上的生命有關，不過也可能透過非生物作用形成。

此外，科學家也追本溯源，找出大氣中可能的甲烷來源。大量證據顯示，火星上的甲烷會依季節出現變化，而這甲烷可能來自星體本身，或是火星地表下的水。而地球大氣中約95%的甲烷，都是經生物活動產生。

科學家認為，這些成果將有助於指引微生物的搜尋，並增進人類對火星上季節轉換的了解。

(中時電子報)