防缺水危機 高屏溪蓋第5處伏流水取水站

2018年06月08日 16:42 中時 郭韋綺

南水局持續開發伏流水取水站。(郭韋綺翻攝)

南部降雨致使高屏溪水豐枯期懸殊，加上高屏溪流域無大型蓄水設施，造成枯水期間常因川流量不足面臨缺水風險，豐水期間則因原水濁度太高致難以運用。為解決這項困境，南水局將持續開發取用伏流水做為水源挹注來源，加上自來水公司高屏溪伏流水及大泉伏流水工程，合計可再增加約每日40萬噸備援供水能力。

目前高屏溪沿岸伏流水取水設施有竹寮、九曲堂、翁公園及會結伏流水取水站等4處，新開發伏流水工程在高屏堰上游傍河取用伏流水，成為第5處取水站。

南水局指出，取用伏流水的特點是水流經河床砂礫地質自然過濾後較為潔淨，設施埋入河床下構築方式對河川生態環境影響小，且施工規模不大工期短，原水成本較水庫及攔河堰相對經濟，是兼顧環境與用水的環保取水工法。

伏流水設置選址是只要在河川高灘地或河床下有適當的水文地質條件，在過濾管材及施工法的日益進步，取水水質及效能更為提升，加以伏流水適地適用兼顧環境與用水，儼然成為水源新選擇。

在多元化水資源分散風險穩定供水及兼顧環境保育下，伏流水已成為南部多元水源供應新選項；除由南水局持續辦理高屏堰上游傍河取用伏流水工程以如期如質於今年10月底完成外，加上台水公司規劃辦理高屏溪伏流水及大泉伏流水工程，合計再增加每日40萬噸備援供水能力，將對於未來大高雄供水穩定更加確保，並且能將該設施與環境教育結合，產生更大的效益。

(中時 )