世足》台灣隊長拍婚紗 陳柏良笑：比踢球還累！

陳柏良趁著中甲球季因世足的休兵期，與太座到墾丁拍攝婚紗照。（陳柏良提供）

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中時電子報
／台北報導
效力於中甲浙江綠城的中華男足隊長陳柏良，在直播中分享他對世足戰況的預測，也分享了拍攝婚紗的趣事。（嵌入自WOWSight粉絲團）

因應俄羅斯世足賽，對岸職足聯賽上下半季間的「中歇期」延長到將近兩個月，也讓已經登記結婚的「台灣隊長」陳柏良，能放假回台與老婆大人拍婚紗照。不過到墾丁拍了1天半，還碰上「萬安演習」，讓陳柏良笑說：「比踢球累多了！」

「一樣是曬太陽，但足球不論比賽或訓練，最多就是2小時左右，婚紗卻得曬一整天。而且還要維持造型，笑到後來也覺得臉都快僵掉了。」陳柏良笑著說。

幸好曬得值得，陳柏良太座Ivy直說：「墾丁好美喔～」也不忘透露其實原本包括出國，或者去澎湖找個小島來拍婚紗，都是曾經討論過的想法，她故作抱怨的說：「可是後來因為時間關係都放棄了，柏良的休假就是這麼短啊...」

正因為時間有限，陳柏良9日就要回母隊浙江綠城報到，敲定了拍攝婚紗的日期，到前一天才知道碰上6月4日的萬安演習，「這也沒辦法，演習期間我們就躲到一間7-11，也順便休息一下，結果碰到另一對拍攝婚紗的新人，也是因為演習先進來躲一下。」陳柏良笑說。

陳柏良預計年底宴客，喜歡小孩的他也早就說過，很期待能有小孩來「玩一玩」。8日他在直播節目中被問到，未來是否一定要讓小孩踢足球，「台灣隊長」表示會尊重小孩的興趣，但也不忘開玩笑說：「但小孩可能一出生旁邊的玩具就是足球，抓週也只有足球可抓，沒有其他選擇，哈哈！」

(中時電子報)

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