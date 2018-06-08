真相只有一個！韓國瑜戳破吳音寧花少賺多的假象

2018年06月08日 16:51 中時電子報 王家禕

北農近日爭議不斷，民進黨傾全力挺總經理吳音寧，蔡英文還下令要幫助她對抗假新聞。農委會還特地製作「吳音寧與韓國瑜績效比較」圖表。對此，前北農總經理韓國瑜跳出來說，真正的真相只有一個，那就是「我讓北農轉虧為盈，成為一個高成長企業」，戳破外界流傳的種種「傳說」。

對於近日流傳的許多「傳說」，前北農總經理韓國瑜反駁說，那充滿了抹黑與不實評比。舉例來說，「他們」說吳音寧2017年業務推廣費為平均21萬，其實「他們」是用2017年的262萬除以12個月；但吳音寧是6月下旬上任，應該是除以6.33個月，平均41.39萬，其實高於他的平均40.5萬！

韓國瑜批評，諸如此類扭曲的比較與惡質的抹黑可謂層出不窮，相信接下來還會更層出不窮，因為「他們」掌控了北農公司、也掌握了國家機器，所以「他們」說的都像真的一樣。

不過，韓國瑜說，真正的真相其實只有一個，那就是「讓北農轉虧為盈，成為一個高成長企業」。北農原本差點要倒閉，後來獲利從2013年的3500萬成長到2016年的5200萬，如果算上2016年發放的8000多萬獎金，4年成長將近4倍。

此外，韓國瑜指出，即便是非營利單位，公司賺錢為什麼不能分給辛苦的員工？這些人多年來沒有漲薪、本薪又低的勞工，長年值大夜，身體耗損嚴重，號稱勞工是「他們」心裡最軟的那塊的政府，為什麼不替這些勞工想一想？

(中時電子報)