「最佳新人」入圍者 金曲尬歌

2018年06月08日 17:28 中時 蕭雅玲

丁世光。（圖片提供：台視）

茄子蛋。（圖片提供：台視）

閻奕格。（圖片提供：台視）

《第29屆金曲獎頒獎典禮》將於6月23日晚間在小巨蛋登場，本屆入圍「最佳新人獎」的歌手們，包含鄭興、茄子蛋、J.Sheon、李權哲、閻奕格、蘇珮卿、丁世光，將帶著自己的入圍作品站上舞台，宣告「華語盛世再臨」。

「最佳新人獎」入圍者的表演，歷年來都是金曲獎頒獎典禮的焦點之一，今年主辦單位以「未來ing」的主軸概念，安排所有「最佳新人獎」的入圍者一起站上金曲舞台，展現新生代音樂人的能量。被喻為90後的創作歌手鄭興表示入圍是意料之外，第一次在這麼多人面前表演更令他緊張，比較想要把歌唱好；入圍四項大獎的茄子蛋主唱阿斌則表示，完全不敢想自己會拿下哪座獎，自認入圍就是最大的肯定。

而備受矚目的J.Sheon表示比起入圍，站上金曲舞台表演更讓他緊張；李權哲認為平常心做好表演比較重要，相信努力就會有好的結果；實力唱將閻奕格則以「美妙」兩個字形容站上金曲舞台的心情；豎琴創作歌手蘇珮卿當天表演，她會帶著藍電豎琴上台彈唱，帶給大家不同的聽覺享受；唱作才子丁世光對於入圍獎項及擔任表演嘉賓，都感到相當緊張，他也談到當天演出想把舒服的律動和調調分享給大家。

(中時 )