肥胖＋民航搶兵 川普重建美軍夢碎！

2018年06月08日 17:45 中時電子報 何宜玲

美國海軍陸戰隊隊員正在進行訓練。(圖/美國海軍陸戰隊)

美國總統川普一直有一個「強軍夢」，希望能夠透過提高待遇和增加人性化管理等手段，吸引更多人才加入軍隊，但是目前兵員短缺是整體環境的大趨勢，也是近年來美軍的一大困擾，陸海空各軍種面臨兵源荒的原因都不盡相同。

根據新華社報導，以美國空軍為例，兵源流失的主要原因，是因為民航業者搶人，因為民間航空公司提供給飛行員的待遇較為優渥，與空軍待遇差距很大，雖然美軍一直想辦法提供更好的薪資，但是相對於民航競爭，依然處於劣勢。

另據美國當地募兵消息指出，人數最多的陸軍徵兵難處在於，符合要求的年輕人數量越來越少。文章指出，目前美國19-24歲的青年中，只有29%符合入伍標準。也就是說，只有不到3成的人適合當兵。這個族群不符標準的主因是健康問題和肥胖。

為此，美國陸軍在去年大幅放寬入伍限制，擴充兵源。陸軍開始允許曾有吸毒史和精神病史的青年參加軍隊，但是卻引起了民眾反彈，釀成軒然大波。

至於，海軍陸戰隊則是因為「門檻又被提高」，因此更難招募到適合人選。目前美國海軍陸戰隊一共有16.85萬人，這是一個相當具有吸引力的軍種。但是，現在網路戰爭

興起，軍方希望加入海軍陸戰隊的人，除了原有的體能資格以外，還要能夠具備更多專業技能，以加入網路作戰，但這顯然是一種潛在提高參軍門檻的做法。

目前海軍陸戰隊藉由「減少編制」來應對這波「用兵荒」。今年5月開始，美國海軍陸戰隊將步兵班從原有的13人縮減至12人，但是這也意謂著，以前13人承擔的作戰任務，現在壓在12人身上，每個人的壓力都會增加。這種短期權宜之計，絕非是一種好的應對方式。

(中時電子報)