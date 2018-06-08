高金素梅：小英的台灣價值居然是她！

2018年06月08日 17:57 中時電子報 黃麗蓉

兼任黨主席的蔡英文總統日前在民進黨中常會力挺北農總座吳音寧，民進黨甚至傾全黨之力保她。立委高金素梅直指，原來吳音寧是小英的台灣價值。

高金素梅表示，小英在民進黨中常會指示，要有一組人馬幫吳音寧操作政治攻防，於是英派嫡系部隊開始噴口水丟煙幕彈，雖然理不直氣不壯，但「二百五續集」的戲劇效果十足。王牌發言人徐國勇、親信政務官陳吉仲、加上動不動就賭上一把的咬牙切齒立委，這是護衛「儲君」的規格。

高金素梅點出，小英和吳音寧可說是同一模組刻出來的產品，文青式風格、蒙太奇式的語言、加上不擅或不願溝通。小英說要捍衛台灣價值，但她從未說清楚台灣價值是什麼？小英捍衛吳音寧，這我們就懂了，原來「吳音寧是小英的台灣價值」。

網友回應說：「一個離開民眾越來越遠的政黨！」、「呵，蔡吳，無暇般配，一個半斤一個八兩。是的，吳音寧的價值代表民進黨的價值，吳音寧的德才代表蔡英文的德才！吳音寧不能倒，蔡英文的連任就靠她了。加油，野兔！說著說著，我渾身發毛……。」、「甚麼樣的執政黨，放著民生大計，然傾全黨之力，搶救一個250的總經理。」、「真的是非常奇怪，整個執政及觀念甚至做法，都朝著讓國家倒退的路線走。」

(中時電子報)