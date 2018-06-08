高金素梅：小英的台灣價值居然是她！

蔡英文總統。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報

兼任黨主席的蔡英文總統日前在民進黨中常會力挺北農總座吳音寧，民進黨甚至傾全黨之力保她。立委高金素梅直指，原來吳音寧是小英的台灣價值。

高金素梅表示，小英在民進黨中常會指示，要有一組人馬幫吳音寧操作政治攻防，於是英派嫡系部隊開始噴口水丟煙幕彈，雖然理不直氣不壯，但「二百五續集」的戲劇效果十足。王牌發言人徐國勇、親信政務官陳吉仲、加上動不動就賭上一把的咬牙切齒立委，這是護衛「儲君」的規格。

高金素梅點出，小英和吳音寧可說是同一模組刻出來的產品，文青式風格、蒙太奇式的語言、加上不擅或不願溝通。小英說要捍衛台灣價值，但她從未說清楚台灣價值是什麼？小英捍衛吳音寧，這我們就懂了，原來「吳音寧是小英的台灣價值」。

網友回應說：「一個離開民眾越來越遠的政黨！」、「呵，蔡吳，無暇般配，一個半斤一個八兩。是的，吳音寧的價值代表民進黨的價值，吳音寧的德才代表蔡英文的德才！吳音寧不能倒，蔡英文的連任就靠她了。加油，野兔！說著說著，我渾身發毛……。」、「甚麼樣的執政黨，放著民生大計，然傾全黨之力，搶救一個250的總經理。」、「真的是非常奇怪，整個執政及觀念甚至做法，都朝著讓國家倒退的路線走。」

(中時電子報)

文章來源：高金素梅臉書

與日本京都市議會簽訂友好交流協… 松竹國「松竹樓」重建啟用「龍燕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。