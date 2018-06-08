愛馬仕香氛黑檸檬入味 展現法式優雅

愛馬仕黑檸檬古龍水100ml ， 4200元。（愛馬仕提供）

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愛馬仕黑檸檬古龍水15ml，1100元。（愛馬仕提供）
愛馬仕黑檸檬古龍水系列香皂100g，800元。（愛馬仕提供）
愛馬仕黑檸檬古龍水手部及身體清潔乳300ml，2100元。（愛馬仕提供）
愛馬仕黑檸檬古龍水二合一洗髮沐浴乳80ml，900元。（愛馬仕提供）
愛馬仕黑檸檬古龍水二合一洗髮沐浴乳200ml，1500元。（愛馬仕提供） 
愛馬仕黑檸檬古龍水臉部及身體保濕霜 200ml，2300元。（愛馬仕提供）

法國不只是精品搖籃，更打造許多聞名於世的香氛，尤以全世界名媛仕紳都愛的愛馬仕最具代表，品牌以家族經營方式，忠實保留品牌精神。

香氛就像隱形的貼身衣物，展現個人品味，愛馬仕調香師Christine Nagel 以品牌經典香氛「橘綠之泉古龍水」作為靈感繆思，加入黑檸檬元素，打造屬於當代的優雅香氣。Christine Nagel找來代表柑橘調的「檸檬」。

Christine Nagel 說，「在柑橘香的天地中探尋摸索時，我沉浸在各種檸檬香的世界中，處處充滿驚喜。魚子醬、檸檬、佛手金檸檬、尤力克檸檬，這麼多各有特色的檸檬一再激發我的靈感。」最後她選擇獨特的黑檸檬煙薰調打造出「黑檸檬古龍水」，這款香氛展現兩種極端魅力，她認為，檸檬天生帶有強烈、奔放的活潑香調，融入黑檸檬的煙薰及木質調，表現出不同的香調層次，品牌也特別為這款香氛找來深邃、潔淨及純正的藍色瓶裝。

黑檸檬古龍水系列，香氛容量從15ml到200ml，從大容量到外出隨行瓶都讓香氛迷心動，除此之外， 愛馬仕也推出同款香調的洗髮沐浴乳、保溼霜、香皂等，讓香氛不只是外衣，而是從肌膚開始疊上層層香氣，徹底展現香氛的層次，這也是精品香氛所能展現與大眾香氛最大差異之處。

(中時 )

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