小孩畫漫畫給大人看 游龍輝憶武林盛世

2018年06月08日 18:02 中時 許文貞

在1980年代鄭問、陳弘耀等漫畫家以武俠漫畫聞名之前，台灣在1950、60年代也曾經歷一番「武林盛世」，舉凡葉宏甲的《諸葛四郎》、陳海虹的《小俠龍捲風》，游龍輝的《仇斷大別山》等都曾是當年漫畫迷的必追連載，掀起武俠熱。游龍輝回憶當年爆紅時，他才17歲，全台就有35個以他為名的漫畫俱樂部，還被出版社笑是「小孩畫漫畫給大人看！」

這批葉宏甲、陳海虹、淚秋、游龍輝、許貿淞的早期武俠漫畫的珍貴手稿近日在華山文創園區展出。策展人、交大通識教育中心兼任助理教授王佩迪表示，50到60年代是台灣漫畫的輝煌時期，類型多元，有鄉土、幽默等題材，獨樹一格的就是武俠漫畫，「在當時政治氛圍比較嚴肅的情況下，讀武俠漫畫、看大俠們伸張正義打擊犯罪有舒壓的作用。」

1958年，葉宏甲的《諸葛四郎》和陳海虹的《小俠龍捲風》開始連載，成為當年的武俠代表。游隆輝表示，他從小愛看書，喜歡讀聊齋、武俠小說，也愛畫畫，課本滿是塗鴉。讀初二時看到陳海虹的漫畫，心裡很嚮往，初三決定休學去向陳海虹拜師學藝。

游龍輝回憶，「陳海虹一次只收一個徒弟，剛開始只讓我塗色、畫分鏡。有閒時間，我就拿白紙來畫自己的漫畫，再拿去給師父請教。待了一年，老師看我能畫，就叫我不用當助手了，去畫自己的作品吧！」

游龍輝表示，當時其他漫畫家多半都30、40幾歲，只有他17歲，剛開始出版社還不相信他能編能畫，要他改編別人的武俠小說，「我偏偏不喜歡，只想畫自己的東西。後來出版社知道我畫的故事都是我自己編的，爭著回來找我。」60年代警察一個月月薪才420元，游龍輝20歲不到，光靠畫漫畫就月入5、6000元。

可惜好景不常，70年代國立編譯館的漫畫審查制度，幾乎讓漫畫家失去發表空間。游龍輝也不再畫漫畫，進入宏廣動畫公司擔任美術指導，負責畫背景，在台灣動畫公司大量代工美日動畫的年代，80年代美國「藍色小精靈」的動畫背景就出自他手，作品還得過艾美獎。

「台漫時光機——畫武談俠」展除了武俠漫畫手稿和出版品，也展示蔡志忠（當時筆名蔡志昌）等人繪製的武俠漫畫彩色書封。漫畫藏家紀厚博就透露，當時出版社若覺得漫畫家不擅長畫彩稿，便會將封面交給其他知名漫畫家代筆，像是不少漫畫書封其實是由蔡志忠所繪。

王佩迪表示，台灣的武俠漫畫承襲當時租書店流行的武俠小說、上海連環圖和日本兒童故事的影響，造就一段漫畫歷史上的全盛時期，可惜在審查制度之後，許多漫畫都被銷毀，沒有妥善保存。

(中時 )