向塑膠遊具說NO！中市拚4年汰換370座公園

2018年06月08日 18:03 中時 盧金足

台中西屯區福星公園改造後，移除塑膠遊具，冰淇淋溜滑梯吸睛。（盧金足攝）

台中市福星公園的冰淇淋溜滑梯、沙坑，已經成為許多家長下班帶小孩的最佳選擇，台中市政府建設局長黃玉霖8日在市議會答詢表示，建設局目前已經完成、規畫50座共融式遊具公園，目標是未來4年內將汰換全市約370座公園的塑膠罐頭遊具。

市議員陳淑華、曾朝榮、邱素貞、謝明源、翁美春、蕭隆澤等人8日在議會聯合質詢指出，台中市目前約有370座公園設置塑膠罐頭遊具，公園是市民經常休憩的地點，市府應該將公園，打造成為友善人本共融環境，並且引進共融式遊具，讓民眾能夠安心遊玩，讓台中變成沒有塑膠遊具的城市。

陳淑華說，很多市民都認為，公園不但需要友善，人本的空間外，也要針對各個公園不同的特性，進行不同的規畫，打造城市光廊；蕭隆澤表示，過去原縣區公園與綠地的規畫較少，讓原縣區居民感覺被邊緣化，希望市府未來在進行都市計畫時，能規畫公園與綠地。

台中市福星公園日前興建完成的冰淇淋溜滑梯、沙坑，成為熱門打卡景點，也是許多家長帶小孩到戶外遊玩的好去處，黃玉霖強調，台中式已完成50座共融式遊戲場的公園，目標是在未來4年內，汰換全市約370座公園的塑膠罐頭遊具。

(中時 )