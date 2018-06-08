向塑膠遊具說NO！中市拚4年汰換370座公園

台中市議員質詢時要求建設局應該將公園打造成為友善人本共融環境，並且引進共融式遊具。（盧金足攝）

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台中西屯區福星公園改造後，移除塑膠遊具，冰淇淋溜滑梯吸睛。（盧金足攝）

台中市福星公園的冰淇淋溜滑梯、沙坑，已經成為許多家長下班帶小孩的最佳選擇，台中市政府建設局長黃玉霖8日在市議會答詢表示，建設局目前已經完成、規畫50座共融式遊具公園，目標是未來4年內將汰換全市約370座公園的塑膠罐頭遊具。

市議員陳淑華、曾朝榮、邱素貞、謝明源、翁美春、蕭隆澤等人8日在議會聯合質詢指出，台中市目前約有370座公園設置塑膠罐頭遊具，公園是市民經常休憩的地點，市府應該將公園，打造成為友善人本共融環境，並且引進共融式遊具，讓民眾能夠安心遊玩，讓台中變成沒有塑膠遊具的城市。

陳淑華說，很多市民都認為，公園不但需要友善，人本的空間外，也要針對各個公園不同的特性，進行不同的規畫，打造城市光廊；蕭隆澤表示，過去原縣區公園與綠地的規畫較少，讓原縣區居民感覺被邊緣化，希望市府未來在進行都市計畫時，能規畫公園與綠地。

台中市福星公園日前興建完成的冰淇淋溜滑梯、沙坑，成為熱門打卡景點，也是許多家長帶小孩到戶外遊玩的好去處，黃玉霖強調，台中式已完成50座共融式遊戲場的公園，目標是在未來4年內，汰換全市約370座公園的塑膠罐頭遊具。

(中時 )

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