李佳薇認愛圈外人！終結3年單身「希望走到最後」

李佳薇今記者會上驚喜見到爸媽忍不住落淚。（粘耿豪攝）

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李佳薇今記者會上驚喜見到爸媽忍不住落淚。（粘耿豪攝）
小宇今到場為李佳薇站台。（粘耿豪攝）

李佳薇睽違2年新專輯《相反的是》今舉辦發片記者會，李爸李媽瞞著女兒從馬來西亞飛來支持，一家三口今在台上頻頻拭淚；單身3年的李佳薇，日前聽歌會上，透露身旁有位不錯的對象，當時稱還在觀察階段，今追問進度，李佳薇大方認愛，稱男方為L先生，年紀比她小、是上班族，身高180公分且愛運動，小倆口見過雙方家長，交往以結婚為前提，她表示：「每段感情都希望走到最後！」

李佳薇1日生日，男友除了陪吃飯慶生，還送上一大束玫瑰花，她則回敬對方擁抱，李佳薇今受訪笑說：「（送花）很貼心，有被當女生的感覺，但有點浪費！」她日前表示想在台灣買房定下來，透露近期看中台北松山區的房子、要價2、3000萬，男友有空也會陪同看屋。

記者會上除了同門師弟、甫入圍金曲獎最佳男歌手的小宇站台力挺，因今天剛好也是李媽生日，活動上播放李媽錄的祝福VCR，李佳薇看著影片眼眶泛紅，感慨為發片無法返家幫母親慶生，沒想到下一秒爸媽突然現身，還送上一籃柿子，祝福女兒事（柿）事（柿）順利，李佳薇一見到爸媽立刻爆哭，氣氛溫馨，近日行程滿檔的她，計劃今晚收工後跟爸媽吃宵夜慶生。

(中時 )

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