台鐵工會反對台鐵公司化 除非端牛肉 「半夜都會跳出來支持」

台鐵企業工會理事長張文正表示，工會反對台鐵公司化，除非交通部端牛肉。（王思慧攝影）

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交通部長賀陳旦今提出下半年擬定台鐵公司化方向說法，並強調會邀請台鐵工會一起討論。台鐵企業工會表示，工會反對公司化，但不會也無法迴避，預計工會最快10月底召開會員大會，若交通部在此提前提出台鐵公司化計畫，工會一定會反彈，不排除罷工抗議；只要政府端出牛肉，員工加薪2萬元，半夜都會有人跳出來支持，工會也會考慮。

台鐵企業工會理事長張文正表示，工會已正式回文台鐵，個人不會參加台鐵組成的公司化專案小組，並質疑這個小組沒有實質的權責。工會要求和交通部直接談，台鐵局雖然是三級單位，但運輸是無法取代的，認為應該在行政院底下成立公司化專案小組，且行政院同意的條件，也較有信賴感。

張文正說，面對公司化議題，工會沒有迴避空間，將在10月底或11月初召開會員大會擬定針對公司化共識後，才能跟交通部討論；要是公司化沒有牛肉，也要擬定公司化方向，工會不排除把員工及司機員帶去「郊遊」，到交通部抗議，讓接駁高鐵的列車停駛，最後手段則是罷工。

張文正表示，台鐵員工有一半年資不到10年，這些年輕人一考上公務員後，就要面對公司化衝擊，年輕的基層員工不少都反對公司化。他強調，相較其他國營事業員工，台鐵員工每月薪水少2萬元，若公司化後員工每人加薪2萬元以上，相信工會立刻就能通過，也才能吸引年輕人加入全年無休的台鐵。

另針對台鐵票價調漲，張文正說，調整票價後台鐵營收每年只能增加10億元，只是杯水車薪，且招來民怨，到時候又是第一線員工承受，因此工會反對調整票價。

(中時 )

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