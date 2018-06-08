中時晚間快報》國民黨竹縣長提名 馬吳不同調

2018年06月08日 18:14 中時電子報 綜合報導

◎國民黨竹縣長提名 馬吳不同調

國民黨新竹縣長提名撤銷全民調擬改用徵召，黨內青壯派立委紛紛質疑黨中央修改遊戲規則，前總統馬英九昨也首度表態，希望黨內初選依制度走。馬英九今受訪時再度強調，他從昨天到今天想法都沒改變，希望能照制度走。不過黨主席吳敦義也堅持，會依照最高權力機構中常會的決議處理。

◎國中會考成績公布 6%考生不會「平均數」

台師大心測中心今天公布今年國中教育會考成績統計，考5A、6級分的考生有1127人，占所有考生0.5％；數學得C的考生占28.72％，首次跌到30％以下，但仍有6％考生連基本的「平均數」概念都不會，在生活中恐怕是個「數盲」。

◎川金會若成功 川普：將邀金正恩訪美

日本首相安倍晉三7日下午(台北時間8日凌晨)在美國白宮與川普總統會談，並於會後召開記者會，川普被問到會不會簽署終結韓戰的協議文件時表示，「美朝會談成功的話，有可能簽署，這說不定是最初的第一步。我想邀請金委員長到美國訪問，首先從白宮開始做起吧。」

◎鼓鼓回歸DJ身分 7月嗨翻電音音樂祭

鼓鼓年輕、活力、健康的形象備受青睞，熱力四射的舞台魅力，無論是鼓技、歌唱、DJ樣樣全能的他，各大國際音樂祭邀約不斷，繼SUMMER SONIC後，鼓鼓受世界第一電音音樂祭Tomorrowland之邀，登上台灣UNITE With Tomorrowland舞台，將於7月28日首次以DJ身份，嗨翻世界第一電音音樂祭，這也是第一位登上UNITE With Tomorrowland舞台的華語歌手。

(中時電子報)