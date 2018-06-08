監獄也吹綠能風 開辦光電維運技能班

2018年06月08日 18:26 中時 許素惠

雲林監獄率全國先河，和光電產學界合作在監舍屋頂裝設太陽能板，發電系統設施8日啟用。（許素惠攝）

監獄也搭綠能風！雲林監獄響應綠能政策，率全國之先在監舍屋頂上加裝太陽能板，降低室內溫度3至5度節能減碳，每年售電貢獻國庫53萬元，8日並和產學界簽署維運技訓暨合作意向書，開辦光電維運工作班，培養受刑人光電技能，替未來就業謀出路。

雲林監獄率全國先河，和光電產學界合作在監舍屋頂裝設太陽能板，並開辦光電維運工作班，培訓受刑人光電維修技能，替未來出獄後就業謀出路。（許素惠攝）

雲林監獄建置8260平方公尺太陽能板光電系統，每年發電量131萬度，8日落成啟用，產官學代表共襄盛舉，見證監所躍進科技的步伐。

雲林監獄率全國先河，和光電產學界合作在監舍屋頂裝設太陽能板，既能發電，又降低監舍內溫度3至5度，節能減碳。（許素惠翻攝）

雲林監獄率全國先河，和光電產學界合作在監舍屋頂裝設太陽能板。（許素惠翻攝）

全國太陽光電發電系統公會理事長郭軒甫、亞沃國際開發公司總經理許俊吉異口同聲，稱許雲林監獄典獄長林憲銘眼光前瞻，花費心思精神整合、爭取有關資源，讓雲監也跟上光電科技的潮流。

矯正署教化輔導組長林明達、雲林地檢署檢察長鄭銘謙與勞動署雲嘉南分署技正楊慶元等表示，雲監前進的做法，可成為其他監所效法的典範。

林憲銘指出，該監利用光電發電模組結合建置廠商技術，開辦太陽光電維運技能訓練班，聘請虎尾科技大學及中州科技大學光電系師資，整合產、官、學專業陣容，提供受刑人優質學習環境，協助習得一技之長。

林憲銘說，該光電維運班採訓用合一，首期學員均為1年內即將假釋或期滿出監的受刑人，結訓後由全國光電公會發給結業證書，由力瑪科技公司聘用結訓學員，自主監外從事維運工作，未來出監後，再將其求職資料傳送光電公會網站，讓各地同業廠商能優先聘用。

許俊吉表示，近年來光電產業如火如荼推展，可是相關的維運人才卻未同步培訓，尤其是基層的維修工作更是迫切，每年維運工作人才的市場需求近100億元，將產生很多工作機會。

(中時 )