國中會考 金陵女中林昀宣寫作滿分獲推範本

林昀宣（左1）國中教育會考寫作測驗獲得滿級分並列為推薦範本。（譚宇哲翻攝）

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國中教育會考8日寄發成績單，寫作測驗以「我們這個世代」為題，新北市金陵女中學生林昀宣闡述新世代男女透過手機與世界連結，生動描述新世代自拍文化與渴望被認同，也道出對世界真實的迷惘，希望長輩為其撥開迷霧而非束縛，獲得滿級分並被列為推薦範本。

「我們渴望的是被世界認同，希望的是長輩為我們散去眼前的迷霧，而非各種束縛」，林昀宣在會考的寫作測驗中，以優美流暢、脈絡清晰的文筆道出新世代的心聲，林昀宣說，全靠「大量閱讀」。

林昀宣說，父母規定在家中不能看電視，讓他轉而大量閱讀中各種領域的書籍，「家裡的書都被我看光了」，另外，在金陵女中求學的過程參加歷年舉辦的文藝獎，也為自己的寫作能力帶來相當多養分。

林昀宣也說，爸爸從小就灌輸她看事情不能非黑即白，也不能人云亦云，要培養自我觀點，但面對瞬息萬變的世界，她還是常常感到無力，找不到最終答案。

林昀宣的國三導師與國文科任科教師高華霙表示，林昀宣深具邏輯思辨能力，「我們這個世代」寫作中，她用細膩的文句俏皮描繪青少年與手機形影不離的現象，藉由生動的文句帶讀者進入她觀察到屬於她們的那個世代，末段和大人的對話展現她的思辨能力，在微觀描繪或巨觀思維都展現她平時從閱讀中習得的素養。

(中時 )

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