台中素食健康展 台數科集團推出「安心雲農產app」

2018年06月08日 18:30 工商 曾麗芳

「2018台中素食健康展」今日起至11日在台中世貿中心登場。（圖／曾麗芳）

中部年度最大規模的素食盛會「2018台中素食健康展」，今日起至11日在台中世貿中心登場。鑒於近年來食品安全問題層出不窮，經濟部工業局攜手台數科集團推出「安心雲農產app」，提倡「與優質小農做朋友」、「鼓勵友善土地的栽種方式」，讓消費者以實際行動支持愛護地球、友善耕作的理念。

「台中素食健康展」今年共有來自全國各地上百家素食業者共襄盛會，共同推廣天然健康素材、各地農會也設攤促銷農特產品，還有許多國內知名心靈宗教團體與環保及動物保護團體也受邀參加共同推廣有關於身、心、靈健康的宣導教學活動，讓這場年度盛會，今日開幕首日就顯得熱鬧滾滾。

主辦單位指出，「台中素食健康展」今年展區規劃素食養生區、綠色有機區、健康產業區、生活美學區等四大主題；現場提供參觀民眾了解如何選購最安心的有機驗證標章食品，讓民眾在現場買到美味又健康的優質農產品；且設置DIY教室，以寓教於樂的方式，請到多位廚藝專家親臨現場教學，讓參觀民眾買得安心吃的健康。

此外，由經濟部工業局協同台數科集團推出的「安心雲農產App」，秉持「利他為懷、善業為先」的經營理念，打造農業專屬品牌及推廣，結合臺灣在地小農所發展之服務，透過網路可傳遞農地即時360度環景畫面，將農戶的栽種過程提供給消費者觀看，促使消費者以實際行動支持愛護地球、友善耕作的理念。

「2018台中素食健康展」最受消費者喜愛的活動之一，就是每日1,000名大放送，今年參展廠商贊助的產品包含精美福袋、北海道蜂蜜鮮奶麥片、北海道特濃鮮奶麥片、桂格超級穀珍十六穀、鮮奶餅乾、健康雜誌、精美購物袋等，讓民眾排隊領取滿載而歸。

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