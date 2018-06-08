林心如賣相高 海外吸金3000萬

2018年06月08日 18:20 中時 洪秀瑛

汪威江（右）及顧超出席海峽論壇影視季活動。（洪秀瑛攝）

中天董事長潘祖蔭參加兩岸交流研討會。（洪秀瑛攝）

由中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江領軍，台灣影視業者約50餘人，連日在廈門、平潭參加第10屆海峽論壇影視季，8日在平潭舉行「兩岸影視業合作交流研討會」。

台灣影視環境四面楚歌，除了外來劇夾擊、資金不足、人才外流、市場過小、偏重發揚本土文化題材恐難行銷國際市場等窘況，業者形容，現在台灣影視環境萎縮嚴重程度已至「文化國安」層級，向政府喊話提出相關配套措施，以加速推動兩岸影視交流與合作。

台劇長年一蹶不振，汪威江憂心忡忡，認為台灣影視多數作品由於資金短缺，故事題材雖好，但格局受限，以兩岸合拍劇來說，台灣資金不足，團隊主導權不在手上，大陸頂多提供部分台灣演職人員名額，增加個人工作機會，實際對台灣影視發展沒有太大幫助。其二，大陸惠台政策之後，大陸引進台劇數量雖不受限，但賣出版權費不高，對台灣業者杯水車薪。

前八大副總、現任上海恩喬依影視傳媒總經理賴聰筆提到，過去有線台90分鐘的戲賣給無線台播，單集可賣60萬元，現在跌到單集30多萬，內銷價跌了近一半。海外銷售版權費更是緊縮，過去台劇賣大陸版權，單集最多可到近百萬元，現在掉到單集約30多萬，單集90分鐘的製作成本約300至400萬，近年海外賣出的單集版權費最多100至150萬，成本無法回收。

賴聰筆指出，以前製作戲劇沒有一部是賠的，現在打平就不錯了，台灣的電視台經營者有沒有魄力願意先花錢拍戲也有關，「沒有開創怎麼會有新的契機，天上不會掉下禮物，只會掉下鳥屎，經營者不敢衝，人才當然外流」；也有業者說得一針見血，認為台灣人故步自封、不爭氣，國安問題不是只有政治、軍事國防，軟實力不斷喪失更令人憂心。

中天電視董事長兼總經理潘祖蔭直言，由於台灣市場小，許多影視作品現在就像鳳梨、香蕉一樣滯銷，現在在東南亞和東北亞版權也賣得差，因當地播出平台把預算拿去買韓劇。他指出，近期行銷海外最成功的台劇是林心如、張軒睿主演的《我的男孩》，林心如加上金鐘編劇徐譽庭是賣相佳的2大因素，不算廣告收入已經回收，粗估海外版權收益約3000萬元。

台劇未來如何突破重圍？汪威江認為，「我們希望如果能設置放映國片院線通路、電視劇有保證播出平台，如此才能促進台灣影視產業發展」。超人睿奇製作公司董事長顧超表示，多數人說的接地氣指的是市場，「我們自己有沒有了解大陸市場的思維很重要」。

顧超投資製作的《鑑識英雄》題材創新，第2季拍完後也剪接出符合大陸觀影需求，目前在大陸的版權詢問度非常高，他樂觀地認為，台灣影視的CP值高，有創新題材還是優勢；賴聰筆也認為「好的故事內容」是作品成功的不二法則，許多投資方喜歡用高流量明星，但失敗率幾乎達7成，當初他在台灣打造終極系列就顛覆這樣的製作模式，除了大膽啟用新人，加上故事新穎，因此成為華人圈年輕觀眾至今喜愛的奇幻偶像劇。

(中時 )