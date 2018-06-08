安心亞演舞台劇先破除心魔！「泡麵都吃真的」成職業傷害！

2018年06月08日 18:18 中時 林淑娟

安心亞。（粘耿豪攝）

安心亞、吳世偉。（粘耿豪攝）

安心亞。（粘耿豪攝）

安心亞、吳世偉。（粘耿豪攝）

《日常恋襲曲》主要演員出席首演前記者會。（粘耿豪攝）

安心亞首挑大樑主演的我城劇場《日常恋襲曲》都會愛情輕喜劇，6月8日起在信義劇場Legacy Max連演22場。安心亞7年前也曾演過舞台劇，她坦言之前的經驗都忘了，這次接演舞台劇，主要是想挑戰自己最怕的東西、想克服一些恐懼，她原本有「心魔」，「對自己沒自信，覺得做不到，但幾次排練後，發現曾經不信任自己的、以為不可能做到的，我都做到了」。

她舉例，之前拍戲時，她是個「無法重覆」的人，只要重拍就無法給出一樣的東西，這次排練舞台劇後，「發現原來我不是不能重覆的人！我克服了它，學到先不要預設我會做什麼，也不要害怕犯錯」。但也坦言還是會緊張到小小失眠，所以會要求自己回家後儘量放空、放鬆，「以前總是因為過度緊張反而影響自己，現在我會自我催眠：我很享受這空間、我一點都不緊張」。

不過她也有小小「職業傷害」，劇中她與大叔因為泡麵定情，演出過程中有吃泡麵橋段，「因為泡麵太香了，本來只想試吃一口，結果不自覺入戲，每一場都真吃」。她還故作委屈地說：「沒辦法，這是為了工作喔！」

安心亞本以為自己本為不會忘詞，沒想到彩排時，她忘了一段重要的詞，當下臉發燙、一直心想完蛋了，怕導演生氣也不敢發愣，只能臨機應變把後面台詞改掉，幸好對手也很有默契一起配合。

由於故事核心發想於將近二十年前的「921大地震」，為了高度還原當地震來臨，劇團特別打造出「地震模擬平台」，並在舞台上展現等同於芮氏地震儀震度六的擬真效果，安心亞與其他演員首度體會邊搖晃邊走位的表演。當年還是國小生的安心亞，對921地震完全無印象，她說：「我當時應該是睡死了，醒來要上學，媽媽說全部停課，才知道災情這麼嚴重！」儘管這齣戲是用地震模擬平台來做出舞台劇上遇到地震的反應及效果，但安心亞本身對地震非常害怕，她心有餘悸說，｢我記得花蓮大地震時，搖得很劇烈，我當時二話不說立刻衝到媽媽房間，想要保護媽媽！」

為了這齣舞台劇，安心亞最近這兩個禮拜幾乎都以排練室為家，每天固定兩到三場的彩排演練，讓她對於劇中「方美麗」這個角色的台詞倒背如流；在劇中有幾場哭戲的她，對於自己的眼淚像水龍頭般說來就來，有自己一套適應方法，｢和方美麗相處了超過兩個月的時間，從前置開始就做了很多功課，和她相處得滿適應的，現在感覺很像我的分身，所以當下就是感受環境與對手給的氛圍！」

連演22場會擔心眼淚不夠用嗎？她表示，｢這次舞臺劇有一個很好的經驗，並不是眼淚才能夠表達出悲傷，有時不一定要讓大家感受到流淚，也可以用很壓抑的難過來表達當下的感受，所以每一次的演出感受都不相同,都是不同心情的方美麗！」這部舞台劇除了安心亞，還有吳世偉、徐華謙、李劭婕、王鏡冠、陳婉婷、李安琪等人一起演出。

(中時 )