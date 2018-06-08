國中會考成績放榜 適時紓壓獲高分

國中會考成績放榜，屏東中正國中共有5人獲得5A＋＋成績，校長涂志宏替學生按讚。（林和生攝）

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透過書法與樂器適時紓壓，中正國中郭庭榞（左）及李家珊皆獲得滿分好成績。（林和生攝）

國中會考成績出爐，屏東縣包括中正、明正、南榮及東港等國中都考出5A++、作文6級分佳績，中正國中校長涂志宏發現，今年獲得好成績的學生在音樂、科展等領域都有好表現，顯示適時的紓壓有助提升學業，傳統苦讀已不再是趨勢。

中正國中今年達5A以上共有38人，5A++有5人，郭庭榞、李家珊作文皆獲得6級分；另明正國中5A以上有55人、5A++有3人，其中陳英睿作文也拿到滿級分。且獲得好成績的學生有多位是參加機關王、科展比賽常勝軍。

中正國中郭庭榞說，上課勤做筆記、課後消化理解，是獲得高分關鍵，自己的興趣是書法，只要讀書讀累了，就會透過寫書法來沉靜心靈，將興趣當作紓壓管道，「最重要是不給自己太大壓力」，結果自然會表現在分數上。

就讀中正國中音樂班的李家珊也認為，學業固然重要，但吹奏長笛是自己的興趣，藉由練習轉化學習後的疲勞，再將專注力回歸到書本上，總會獲得不錯效果。

明正國中陳英睿沒有補習，平常靠著聽音樂與玩電玩紓壓，他認為求知本身就是一件很快樂的事，「成績就順其自然」。

屏東縣政府教育處統計，今年參與會考人數共計8057人，比去年約減少500人，成績通知單會在8日寄出，同時開放網路成績查詢，若對自己成績有疑慮者，6月9日至10日將接受成績複查。

涂志宏說，在多元入學的教育管道，滿分不一定是每個人追求目標，只要堅定志向、踏實走入未來學習領域，都期待學生在不同領域會有突出表現，不單只是學業。

(中時 )

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