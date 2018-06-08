南高屏50家剉冰抽驗 7成4不合格

2018年06月08日 18:27 中時 柯宗緯

炎炎夏日，來碗冰消消暑相當過癮，不過台灣消保會針對南高屏50家冰店抽樣，8日公布結果竟有高達7成4業者，不符合衛生法規，知名大碗冰、婆婆冰、莉莉水果店上榜，更有冰品生菌數超標74倍，民眾若吃下肚，恐引發急性腸胃炎。

台灣消保會副秘書長徐邦瀚指出，日前前往台南、高雄、屏東地區網路人氣、市場名店抽查共50家冰品店送SGS檢驗，結果竟只有13家微生物衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群、大腸桿菌）完全符合衛生法規標準，而不合格比例台南77％、高雄81％、屏東50％。

消保會說，不合格知冰店像是台南莉莉水果店的水果冰，生菌數超標6.2倍、大腸桿菌群超標11倍；屏東潮州阿倫冰店的綜合燒冷冰，生菌數超標約30倍、大腸桿菌超標11倍。

高雄連鎖大碗公鼓山店的八寶冰，生菌數超標74倍、大腸桿菌群超標11倍。鹽埕區阿婆仔冰的八寶冰，大腸桿菌群超過2.4倍；婆婆冰的八寶冰被驗出生菌數超標43倍、大腸桿菌群超標11倍。

消保會研判，會超標主要與製作過程衛生環境不佳、選用冰塊等材料有關，消費者若吃下肚，輕者將造成腸胃不適，重者恐引發急性腸胃炎等嚴重病症，消費者必須謹慎。

消保會已將相關檢驗資料行文至各地機關衛生所，建請依規定查處及追蹤後續改善情形，如未符合衛生標準，依《食品安全衛生管理法》可處3萬元至300萬元以下罰鍰。

(中時 )