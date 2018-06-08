永康國中會考亮眼 昔中輟叛逆 吳俊璋考出4B作文5級分

永康國中吳俊璋昔日中輟、打架逃家，國三最後一年，多虧導師林美玲（右）持續關心輔導，將他拉回正軌，俊璋會考拿到4B及作文5級分佳績，永康國中校長童文志（左）見證孩子一路蛻變，非常感動。（曹婷婷攝）

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會考成績出爐，曾經是中輟、逃家的永康國中吳俊璋，國三最後一年在導師林美玲苦心陪伴、關懷下，意外考出4B及作文5級分佳績，跌破不少人眼鏡；俊璋對於好成績又驚又喜，過去對於讀書沒有特別興趣的他，如今盼能考上新化高工，朝理想邁進。

永康國中校長童文志說，藉由大數據分析，進行滾動式修正、改善，今年全校整體會考成績比去年更進一步，除了仍維持20幾位5A的學生人數之外，全科達B++以上占全體畢業生1成5，數學達精熟程度者超過全國標準；此外，在減C部分，全校5C且作文4級分以下者僅有10幾位，在國文、社會、自然的待加強比例均低於全國標準，代表整體學生學習素質有顯著提升。

欣慰的是，這群孩子不乏完全沒補習、只靠學校老師指導與自己本身努力的學生。吳承恩就靠自己努力獲得5A的優秀成績，總統教育獎姜以琳肢體雖不便，亦靠著恆心毅力拿到4A1B++成績，朝著目標台南女中繼續努力，台南唯一國中宋江陣社團武術社亦有3位均達B++以上。

普通班林沛鈺的美術作品是美展全國特優，雖然由阿公照顧，但平時乖巧懂事、用功讀書，會考成績也有3A2B++；廖冠登是新住民子女，拿到5A成績；中低收入戶王郁筑是新住民子女，拿到3A2B++成績，羅玉杉各科均獲得A+以上的成績。

(中時 )

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