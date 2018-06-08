資優生挺技職 大同國中詹子萱 將北上就讀北科大五專部

會考完剛剪去長髮的員林市大同國中詹子萱，中、小學都是資優生，她放棄國立彰化高中科學班等明星高中，將北上就讀台北科大五專部的智慧自動化工程科，挑戰不一樣的升學管道。（謝瓊雲攝）

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員林大同國中詹子萱，日前才考取國立彰化高中科學班，這次會考英文錯了一題，成績4A++、1A+，作文5級分；她放棄科學班，也不打算選擇明星高中，將北上就讀台北科技大學五專部新設的「智慧化自動工程科」，當爸爸的學妹。

從小學起就一路是資優生的詹子萱，習慣性先修課程的她目前已開始接觸高一自然領域課程，原本升學目標是台中女中，擁有電機博士學位的父親過去是台北工專校友，把爸爸視為偶像的她，決定北上求學。

對理工很感興趣的她說，這個新成立的科系提供優秀獎學金，還有實際接觸機電設備系統的機會，對理工感興趣的她在父母陪同下瞭解科系資訊，也已北上聽招生說明會。

在父母鼓勵下，她心想，若繼續念高中就是每天學理論讀書，不如善用不同升學管道，而且台北市大都會，學校附近還有台科大、台大等一流學府，有時間她也想去旁聽。

教務主任蘇俊權表示，今年會考成績大同國中學科4A++、1A+的共4人，除了詹子萱、陳家雋作文也5級分，另外，賴宥瑜和非資優班的江義翔2人作文則4級分。

陳家雋和江義翔兩人都將就讀彰化高中理組，並將準備資優班資格考試；比平時模擬考試成績更好的賴宥瑜，則早在會考前就與爸媽討論好，將跨區到台中一中就讀。

(中時 )

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