小彬彬燒烤店開幕 迷你彬身高追過小小彬

2018年06月08日 18:29 中時 蕭雅玲

小彬彬（溫兆宇）火鍋店合併燒烤店瓠仔貴重新開張，38坪的店面，合夥人出資300萬元，由他負責經營管理，而許久不見得秦楊則掛名集團總管理處總經理，秦揚表示10幾年前因高凌風關係而認識集團負責人，兩人一直到兩年前在金門巧遇，於是找他來幫忙打理與開發公司業務。

小彬彬之前在內湖賣羊肉爐，今（8日）燒烤店正式開幕，他表示，羊肉爐生意有季節性，每到夏天店內生意就慘淡，目前羊肉爐店已暫停營業，並把重心轉投到燒烤事業。他強調，會把羊肉爐店的經驗結合燒烤，讓客人可以有多一點選擇。

而開幕當天2個前妻都忙沒空，但就讀國一的小小彬、以及就讀小5的迷你彬兄弟，還主動表示要到場幫忙，為此還特地跟學校請假。小彬彬表示，店在籌備期間沒空顧孩子，平常兄弟倆感情很好。但即將在暑假結束升上國二的小小彬，已進入叛逆期，小彬彬表示，平常跟小小彬講話都會回嘴。

被問到是否會讓兒子再回到螢光幕前演戲？小彬彬表示：「現階段希望兒子能專心讀書，把課業顧好再說。」兄弟倆坐在一起，喜愛打棒球的迷你彬現在身高153公分，已經追過小小彬的148公分，對此小小彬在小4的時候很介意，還曾為此罵弟弟：「為什麼你長得比我高？」但現在他反而看開，還覺得長不高有好處「打籃球、打躲避球的時候比較不會被注意到！」

(中時 )